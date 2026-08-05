內地房企洗牌加劇　中型房企3年由27家減至6家

內地房地產市場持續低迷，房企銷售規模進一步縮水，其中以中型房企萎縮最為明顯。根據中國指數研究院最新數據，今年前7個月，銷售額介乎300億元至1000億元（人民幣，下同）的中型房企僅剩6家，較去年同期的10家再減4家，較2023年同期的27家更大減21家。



內媒《財新》報道，中國指數研究院近期公布的數據顯示，今年前7個月，銷售額介乎300億元至1000億元的中型房企只剩6家，而去年同期有10家，2023年同期則達27家，反映中型房企近年持續收縮。

與此同時，銷售額低於300億元的房企數量快速增加，而知名如碧桂園、龍湖集團及華發股份等房企銷售額均降至約200億元，融創中國、遠洋集團及金地集團等則僅約100億元。

內地房地產市場持續低迷，房企銷售規模進一步縮水，其中以中型房企萎縮最為明顯。（資料圖片）

相較之下，大型房企數量及排名則相對穩定。今年前7個月，銷售額超過1000億元的房企共有5家，與去年同期持平，分別為保利發展、中海地產、華潤置地、招商蛇口及綠城中國。

報道指出，隨著整體房市規模縮小，銷售額跌破300億元的房企自然增加。若與2023年前7個月相比，今年同期排名前10名房企平均銷售額減少約45.8%，第11至30名及第31至50名房企則分別減少約62.4%及63.1%，顯示中後段房企受衝擊更為明顯。

雖然百強房企的銷售集中度持續提高，但並不代表大型房企仍在擴張。數據顯示，前10名房企今年前7個月銷售總額由2023年同期約1.73萬億元降至9354.9億元，但佔百強房企銷售總額的比重卻由43.2%升至51.9%，反映排名較後的房企萎縮速度更快。

《財新》分析指出，中型房企持續收縮，其中一項主要原因是過去幾年減少購地，導致目前可售住宅供應出現斷層。由於建案從購地、動工到銷售需時，目前銷售下滑很大程度屬於先前投資縮減的滯後效應，而近期土地投資再度下降，也可能進一步壓縮未來可售住宅供應。

報道引述一名大型房企投資拓展部門人士表示，近年土地市場雖數度短暫回溫，但中型房企的可售建案普遍未見改善。不少房企已長期未購地，主要依靠消化現有建案。隨著可售建案逐步減少，這些房企的銷售規模將持續下滑。

不過，報道亦指出，銷售規模下降未必代表經營狀況惡化。上述人士表示，部分未發生債務危機的房企主動減少投資，將經營重點轉向穩定現金流及提高建案利潤，或由全國布局收縮至優勢區域。至於已出現債務危機的房企，則主要聚焦確保建案完工交付、推動債務重整及處分現有資產，短期內難以恢復購地及大規模開發。