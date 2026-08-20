北京研究南海建「機器人堡壘」　搭海陸空無人平台協同防禦

中國海警研究人員提出一項南海島礁前線防禦構想，未來或部署由空中、海面及水下無人平台協同作戰的「機器人堡壘」，應對低成本無人機及無人平台集群攻擊。



綜合媒體報道，相關研究論文7月收錄於由中國船舶重工集團公司主管的學術技術期刊《指揮控制與仿真》，研究由中國海警學院艦艇指揮系及大連海事大學船舶電機工程學院研究人員共同完成。論文指出，當前南海周邊海域情勢複雜，傳統以人為中心的防禦體系面對低成本、飽和式無人平台集群攻擊時，在預警效率、成本效益及持續作戰能力等方面存在短板。

研究以俄烏衝突中烏克蘭使用的Magura V5型無人艇為例，指出這類非對稱作戰力量能有效攻擊傳統大型載人艦艇，凸顯大型艦艇面對無人集群攻擊時的脆弱性。

Magura V5型無人艇。（維基百科）

針對南海島礁面積有限、水道狹窄及容易出現探測盲點等問題，研究人員借鏡美國空軍上校博伊德（John Boyd）提出的OODA，即觀察、判斷、決策及行動模型，構想建立一套多域無人系統閉環防禦機制。

按照構想，防禦體系將整合空中無人機、水面無人艇及水下無人平台等裝備，並把島礁作為防禦網絡的「固定節點」，提升感知冗餘、跨域協同、快速響應及抗毀韌性。

即使部分通訊鏈路遭到破壞，搭載人工智能晶片的無人平台仍可維持一定程度的自主運作，以保持持續防禦能力。這意味島礁防禦可從傳統依賴人員及大型裝備，進一步轉向多種無人平台共同組成的防禦網絡。

中國海警目前擁有多型艦船，包括718型、818型，以及萬噸級巡邏艦。（鼎盛軍事）

另一方面，《路透社》早前審閱的衛星圖片顯示，中國已完成西沙群島羚羊礁（Antelope Reef）第一階段建設工程，在南海建成一座面積約6平方公里的人工島。分析人士認為，該人工島未來可能成為中國在當地最大軍事基地的組成部分。

相關報道指出，隨着南海成為中美及其盟友軍事競爭的重要場域，各方均在爭取可能影響未來潛在衝突的戰略優勢。此次提出的「機器人堡壘」構想，正是在相關背景下，對提升南海島礁防禦能力的技術探索。