中國宣佈南中國海部分海域今日起進行軍事訓練　禁止船隻駛入

中國官方宣佈，南中國海部分海域將從星期一（8月3日）至星期五（7日）進行軍事訓練，禁止船隻駛入。



今年2月，中國南部戰區海軍某支隊奔赴南海某海域，組織艦艇全訓考核。（微信公眾號＠南部戰區）

8月1日，根據三亞海事局發佈的航行警告，軍事訓練從8月3日至8月7日每天凌晨5時至凌晨24時進行。

值得注意的是，在航行警告發佈的同一天，解放軍南部戰區公佈當天在黃岩島「領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓」，開展多個實戰化科目演練。

解放軍南部戰區在黃岩島領海、領空及周邊海空域組織海空聯合演訓。（央視片段截圖）

南部戰區表示，黃岩島是中國固有領土，菲律賓劃設所謂黃岩島「領海基線」非法無效。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

同日，據「中國海警」官方消息，海警局新聞發言人姜略表示，中國海警位黃岩島附近海域組織維權執法管控演練，重點演練臨檢拿捕、攔阻沖闖、強制拖離等執法行動。黃岩島是中國固有領土。中國海警將加大黃岩島附近海域維權執法管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國解放軍表示，南部戰區海軍和空軍部隊7月30日在黃岩島領海領空及周邊海空域展開戰備巡邏（影片截圖）

8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。（「南部戰區」微信公眾號）

此前，中國外交部7月31日發聲明表示，菲律賓在中國領土黃岩島劃設所謂「領海基線」，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等國際法，屬非法與無效，中方對此堅決反對、絕不接受。