解放軍南部戰區黃岩島海域演訓　專家：立體兩棲作戰形成強大震懾

據解放軍南部戰區消息，8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓，重點演練偵察預警、威懾巡航、海空管制、聯合突擊等實戰化科目，有效檢驗了部隊海空協同、快速支援和體系制勝能力。軍事專家張軍社表示，此次南部戰區組織的海空聯合演訓展示出解放軍具備強大的對海突擊與登陸奪島作戰能力。



8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。（「南部戰區」微信公眾號）

綜合「南部戰區」微信公眾號、《環球時報》報道，南部戰區強調，這是針對當前南海局勢及個別域內國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰化能力。黃岩島是中國固有領土，菲方劃設所謂黃岩島「領海基線」非法無效。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

軍事專家張軍社表示，此次重點演練對海突擊和登陸奪島作戰能力。從南部戰區公開的影片畫面顯示，轟-6K搭載鷹擊-12重型超音速反艦導彈，該導彈射程可達四五百公里，完全覆蓋黃岩島海域。該型導彈全程超音速巡航，末端突防速度可達四五馬赫，能夠重創甚至癱瘓萬噸級大型水面艦艇。「可對相關勢力海上挑釁行動形成強大震懾。」

8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。（「南部戰區」微信公眾號）

張軍社指出，直-20J、直-8C在071型登陸艦起降，搭配野馬氣墊登陸艇進出塢演練，標誌中國軍艦面航空力量、空中垂直投送、海上平面重裝投送三大鏈路實現成熟協同，構建起「空中垂直突擊+海上重裝搶灘」的立體兩棲作戰體系。

8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。（「南部戰區」微信公眾號）

此前，中國外交部7月31日發聲明表示，菲律賓在中國領土黃岩島劃設所謂「領海基線」，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等國際法，屬非法與無效，中方對此堅決反對、絕不接受。張軍社表示，南部戰區出動這支精銳海空力量開展戰備巡航，這警示相關勢力停止無謂的侵權挑釁。「當前我方對黃岩島周邊海空態勢實現嚴密掌控，部隊時刻枕戈待旦，能夠對各類挑釁行動作出堅決有力回應，堅定守護國家主權與海洋權益。」