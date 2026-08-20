韓擬對中國大陸和台灣固體氫氧化鈉徵反傾銷稅　稅率最高38.89%

韓國擬對自中國大陸和台灣進口的固體氫氧化鈉徵收反傾銷稅。韓國產業通商部貿易委員會認為，由於中國大陸和台灣的固體氫氧化鈉低價進口對國內產業造成損害，因此建議徵收最高38.89%的臨時反傾銷稅。



固體氫氧化鈉是一種白色固體。（互聯網圖片）

據韓聯社報道，韓國產業通商部貿易委員會20日認定，原產於中國大陸和台灣地區的固體氫氧化鈉存在傾銷，並決定建議財政經濟部長官針對有關產品徵收反傾銷稅。

貿易委員會指出，為防止在傾銷調查期間進一步造成損害，建議對中國大陸3家企業及其他供貨商徵收3.66%至22.21%的反傾銷稅；對台灣台塑公司及其他供貨商徵收38.89%的反傾銷稅。

另據《亞洲日報》報道，早前貿易委員會對中國大陸和台灣等共4家公司進行調查。初步調查結果顯示，來自中國大陸和台灣的產品以低於正常價格的價格進口，導致韓國產業遭受損害。

固體氫氧化鈉是一種白色固體，主要用於肥皂和洗滌劑生產、PH值調節，以及纖維、紙漿和造紙的加工和精煉。目前，中國大陸的固體氫氧化鈉根據韓中自由貿易協定（FTA）享受免稅待遇，而台灣的產品則適用世界貿易組織（WTO）協定稅率5.5%。