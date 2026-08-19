台灣首台張雪機車遭查扣　國台辦引網評：大陸演神話，台灣鬧笑話

近期，台灣有車迷將大陸「張雪機車」拆解成零組件分批輸台後組裝成車，遭台經濟部門查緝扣押。國台辦發言人朱鳳蓮8月19日回應時引用網民評論：「大陸在演神話，台灣在鬧笑話」，批評民進黨當局出於「謀獨」本性阻撓大陸優質產品入台，霸道行徑不得人心。



8月12日凌晨，台灣機車博主米亞發文證實車輛確實被扣。（小紅書）

張雪（中）和參加世界超級摩托車錦標賽的車手合影。（新華社）

首輛張雪機車入台 化整為零仍遭查扣

據此前報道，大陸機車品牌「張雪機車」僅成立約兩年，今年3月在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中，以820RR-RS賽車連奪兩回合冠軍，品牌因而備受關注。該品牌亦計劃最晚2027年在台灣開設門店。

張雪機車亮相台灣新北街頭，轟動引圍觀。（網絡圖片）

台灣經濟部11日發現違法進口的重機，當場查扣涉案車輛。（觀察者網）

然而，按照台灣現行規定，大陸製造的重型機車整車及引擎等重要零組件屬於不准輸入項目。台灣車主王茂盛為引進該車，專程前往重慶中國國際摩托車博覽會體驗實車後，在廣州採購車輛並拆解為零部件，分批海運回台，耗時一個半月手工重新組裝，成為島內首台張雪820RR摩托車。

8月11日，台經濟、財政、交通等多部門聯合查緝該車並當場扣押。台灣車評人謝宗桓質疑，台主管單位動用跨部門力量查緝，「陣仗之大，好像面對的不是摩托車」。

8月12日凌晨，台灣機車博主米亞發文證實車輛確實被扣。（小紅書）

國台辦：大陸演神話 台灣鬧笑話

8月19日國台辦例行新聞發布會上，朱鳳蓮回應表示，消費者期盼使用優質產品，商家盡力滿足需求是市場規律使然。對於台灣首輛民眾自行購買零件組裝的張雪機車被查扣，她引用網上評論指出：「大陸在演神話，台灣在鬧笑話」。

國台辦發言人朱鳳蓮。（國台辦發布）

朱鳳蓮批評，民進黨當局出於「謀獨」本性，阻撓限制大陸優質產品入台，損害消費者權益，其霸道行徑不得人心，只會破壞和惡化台灣的營商環境。

此前曾表態支持張雪赴台開店

今年7月，張雪機車創始人張雪透露「最晚不超過2027年在台灣開店」，並承諾台灣車主將與大陸車主享受完全一樣的售後保障。國台辦當時表態支持，台媒亦報道張雪「非常想在台灣開個店」。