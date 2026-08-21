恒大450億美元債務怎麼追？許家印財產遭沒收　離岸債權人陷兩難

中國恒大集團創辦人許家印被判無期徒刑及沒收個人全部財產後，恒大規模約450億美元的債務清算再添變數。《彭博社》報道，恒大清算人一直在全球追討許家印約77億美元資產，但最新判決可能令離岸債權人的追償之路更加複雜，部分資產可能被納入中國內地法院的強制執行程序。



《彭博社》8月21日報道，廣東省深圳市中級人民法院20日對許家印判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產，同時對其旗下公司判處合計158億元人民幣罰金。

恒大清算人去年曾表示，這家房地產開發商的債務總額約為450億美元。清算人一直在追討許家印在全球範圍內約77億美元的資產，希望為債權人追回更多資金。

8月20日，深圳市中級人民法院進行一審公開宣判，恆大創辦人許家印判處無期徒刑。（正商觀瀾）

不過，隨着許家印被判沒收個人全部財產，離岸債權人開始擔心，其部分資產可能被納入中國內地法院的強制執行程序，令香港清算人原有的追償工作面臨更多變數。駐香港破產專家Foreky Wong表示，這一新判決使此次清算成為所見過的最複雜的案例。

Foreky Wong指出，該裁決可能會使清算人的追償之路更加艱難，特別是針對許家印的資產，因為清算人尚未在針對許家印的訴訟中勝訴。

不過，《彭博社》指出，中國法律有一項原則，理論上可能對部分債權人有所幫助，即退賠損失優先於罰金刑、沒收財產刑的執行。然而，在恒大這宗全球有史以來規模最大的跨境企業債務重組之一中，相關原則實際上將如何落實，目前仍不明確。

法國外貿銀行高級經濟學家Gary Ng表示，對許家印的處罰可能會給離岸債權人如何追回部分資金帶來更多不確定性。「一旦政府執行許家印所有資產的沒收令，如何安排分配將取決於政府自身的考量。」

截稿為止，恒大在香港的清算人拒絕對此置評。

許家印一審判無期徒刑 兩名兒子同案獲刑。（正商觀瀾）

恒大曾是中國銷售規模最大的房地產開發商，2021年底出現離岸債券違約。在債務重組嘗試失敗後，香港高等法院於2024年向恒大頒布清盤令，成為中國房地產債務危機進一步升級的標誌性事件。

除內地法院最新判決外，恒大清算人目前亦正與香港方面處理另一宗爭議。《彭博社》報道，香港一家法院本周較早前開始就清算人針對一項10億港元協議提出的異議展開聆訊，該協議旨在設立基金，用於補償恒大集團的少數股東。

恒大債權人的回收前景一直不樂觀。德勤2023年曾估算，如果恒大最終被清盤，其美元債券平均回收率只有3.4%。

《彭博社》指出，在內地法院作出最新裁決後，恒大多數離岸債券價格幾乎沒有變化，目前面值買價仍不足2美分，反映持有人對收回本金的預期依然極低。

許家印2023年被中國警方帶走，其後被置於監視居住狀態。除恒大當時發布文件確認許家印被警方控制外，中國官方此後甚少公開其具體情況。

2012年全國兩會，恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

2024年，中國監管部門指控恒大主要境內子公司透過提前確認收入等方式進行財務造假，虛增收入超過5600億元人民幣。其後，曾負責恒大審計工作的普華永道亦遭中國監管部門處罰，包括暫停經營業務6個月及罰款。

至於許家印個人財富，《彭博社》指出，其已知財富大部分來自持有恒大的控股股份，以及恒大自2009年在香港上市後向其派發的現金股息。根據《彭博社》計算，受惠於恒大過往大額派息，許家印在十年間從中取得逾70億美元。

如今許家印被判沒收全部個人財產，這些資產如何在內地司法執行與香港清算程序之間處理，以及離岸債權人最終能夠追回多少資金，將成為恒大清算案下一階段的焦點。