資產不足清償債務　廣州法院受理恒大地產破產清算案

中國恒大創辦人許家印因非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款職務侵佔及單位行賄八罪，被判處無期徒刑及沒收個人全部財產後，廣州市中級人民法院於8月21日宣布，受理恒大地產破產清算案。



許家印被判處無期徒刑。（央視）

據「廣州市中級人民法院」微信公眾號消息，廣州農村商業銀行華夏支行以恒大地產集團不能清償到期債務，並且資產不足以清償全部債務為由，向法院申請對恒大地產破產清算。

廣東省廣州市中級人民法院經審查認為，該申請符合《中華人民共和國企業破產法》第二條第一款的規定，於2026年8月21日裁定受理廣州農村商業銀行股份有限公司華夏支行對恒大地產集團有限公司的破產清算申請。

中國恒大集團旗下的恒大實業控股有限公司（Evergrande Industrial Holdings Limited）也於8月19日自行入稟高等法院呈請清盤（HCCW 659/2026）。司法機構網站顯示，案件排期於11月4日聆訊。

據此前報道，深圳市中級人民法院20日對恒大集團、恒大地產、許家印案進行一審公開宣判。許家印因非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要信息、職務侵佔及單位行賄八罪，一審被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

許家印一審判無期徒刑 兩名兒子同案獲刑。（正商觀瀾）

他的兩個兒子，以及恒大的50多名高管，也在同日被判刑。恒大則面臨合計近160億元人民幣的巨額罰金。恒大集團被判處罰金人民幣88.2億元（人民幣，下同），恒大地產被判處罰金70億元。