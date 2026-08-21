「唐朝不存在」偽史論內地網絡流傳　官媒：嚴重危害意識形態安全

「唐朝不存在」、「宋朝國祚800年」等說法近期在內地網絡流傳，引起官方及史學界關注。中國社會科學院主管主辦的《中國社會科學報》發文駁斥，強調唐朝存續近300年，「鐵證如山，毋庸置疑」，並批評部分「偽史博主」炮製假歷史、博取流量，認為偽史論傳播錯誤歷史觀及誤導社會思潮，「嚴重危害了國家意識形態安全」。



《中國社會科學報》8月20日在頭版頭條刊登題為「唐朝不存在？看偽史博主如何『炮製』歷史虛無主義」的文章，追溯近期網絡「唐朝不存在」說法的來源。文章稱，相關言論最初源於影音平台Bilibili（B站）UP主「qiao喬於yu」。截至《中國社會科學報》發稿時，該帳號已被平台封禁，相關影片亦遭刪除。

綜合媒體報道，該博主在今年4月底至5月初先後上線「宋朝國祚800年」、「唐朝不存在」等偽史影片，核心觀點是現行中國古代歷史存在人為篡改，聲稱兩宋曾連續統治800年，而隋唐、五代十國乃至元朝，全部是後世史官刻意虛構出來的。

為支撐相關說法，該博主一方面移植早已被史學界、天文學界普遍證偽的西方「幻影時間假說」，利用相關專業天文術語建立所謂「數理證明」；另一方面自行建立史料評判標準，形成一套無法證偽的邏輯，即凡是與其觀點衝突的文獻及文物，均被指為後世偽造。

《中國社會科學報》採訪多名內地歷史學者，均否定相關說法，並強調唐朝存續近300年，「鐵證如山，毋庸置疑」。

唐朝時期，絲綢之路的繁榮引發了多種文化彙聚的局面，表現在語言、文學、音樂、歌舞、繪畫、書法、雕塑等諸多方面。此外，唐風儒俗在西域得到廣泛普及，綠洲文化和遊牧文化爭奇鬥豔、西域文化的相容並蓄迎來了盛世繁華。（資料照片）

文章稱，從相關部門獲悉，目前各大平台已啟動專項清理，集中下架否定唐史、解構正史及歪曲古文明的極端內容，並對長期傳播偽史謬論的帳號實行標記、限流及梯度封禁，「有關歷史類內容的審核門檻正在收緊」。

中國社會科學院古代史研究所助理研究員王博表示，打造虛假揭秘，脫離學術考據，依託獵奇話術博取流量，這些都屬於典型的歷史虛無主義言論。他提醒，一旦出現這些情況，網民都要提高警惕。

除頭版報道外，《中國社會科學報》同日亦在頭版發表題為「旗幟鮮明反對偽史論」的評論文章，強調面對相關荒謬言論流播，必須堅決整治歪風、反對偽史論，並樹立科學的歷史觀。

評論指出，偽史論會消解民族文化自信及弱化民族身份認同，如果一個民族的歷史被肆意解構，將弱化民眾的文化歸屬感與自信心，進而削弱民族凝聚力、向心力及自豪感。若放任偽史論蔓延，只會導致主流歷史敘事邊緣化，阻礙中華優秀傳統文化的傳承與弘揚。

文章進一步將偽史論上升至意識形態安全層面，強調偽史亂象歪曲歷史事實，傳播錯誤歷史觀及誤導社會思潮，嚴重危害了國家意識形態安全。

《中國社會科學報》認為，要加大偽史內容的治理力度，切斷錯誤史觀的傳播鏈條，並稱要勇於和謬論展開鬥爭，敢於亮劍、廓清迷霧、正本清源，剷除偽史論的生存土壤。