「悼明」是一場歷史虛無主義鬧劇

中國互聯網上最近湧現一股「悼明」浪潮。一位叫「吃瓜盟主」的視頻主播，把清朝說得一無是處，政治、經濟、文化等等，無論良莠、不論何時，統統被說成是歷史倒退，民族禍害，甚至是中國陷入百年黑暗的罪魁禍首。同時，《紅樓夢》則成了「反清復明」的密碼本。不少網友聽得淚流滿面，直呼大清陷害中國、荼毒中華文明。



流量吹奏的歷史狂歡

另一位專門解讀金庸小說、網名為「六神磊磊」的超級KOL，也趟入渾水，在其公眾號發了一篇文章，稱電視劇《流星花園》是一部「悼明」之作。該文以諷刺口吻，調侃悼明，嘲笑那些不懂歷史但是卻憑着一知半解強行關聯歷史的人，試圖「以魔法打敗魔法」。

孰料，兩位「悼明」和「反悼明」的KOL都遭網民舉報，被雙雙封號。可是，這不僅沒有讓「反清復明」的浪潮偃旗息鼓，反而越刮越猛。一些人宣揚對清朝的刻骨仇恨，認為明才是中國王朝正統，元清等都非中華民族序列。一些人放大解讀明朝的某些歷史細末，認為大明朝恩威四方，囊括寰宇。還有一些人則陰陽怪氣玩反串，編段子，搞影射，甚至連「1644史觀」——以明亡為中華文明終結——這種割裂中國歷史的無聊史觀也橫空出世。

曾經喧鬧一時的「西方偽史論」也非常應景地跳出來湊熱鬧。這種令人跌破眼鏡的史論認為，古希臘、古雅典文明、亞里士多德等西方哲學、科學先驅，都是西方編造用來充點門面的「偽史」，都是假的；而文藝復興實際上都是抄襲明朝《永樂大典》，工業革命的科技源頭也來自於《永樂大典》，西方數學也是利瑪竇在明朝時期來中國遊歷之後，將中國數學典籍內容悉數傳授給當時的修道院，才有了後來的數學大爆發、伽利略、牛頓……

相當怪誕的史觀嫁接

當然，悼明者搬出「西方偽史論」，無非是為了證明清王朝不是東西，如果不是清王朝中斷中國發展進程，就不會有後來的中西方發展差距，其目的仍在於「反清復明」。

讓人哭笑不得的是，這些抓住歷史的某個側面或細節無限放大，甚至完全無視歷史事實故意扭曲解讀、根本稱不上歷史的說辭，居然俘虜了不計其數的受眾。很多人對此深信不疑，不少人甚至恍若終於洞見歷史真相，感慨於被正史矇騙，又感謝那些「網絡歷史學家」們勇於揭穿歷史迷霧，讓他們看到中國歷史的真相云云。

可是，歷史真如「悼明論者」和「西方偽史論者」描述的那樣嗎？顯然不是。任何一個哪怕對中國歷史稍有認知、對世界文化有一點觀察思考的人，都知道所謂「西方偽史論」純屬無稽之談，而明朝並非處處偉大光明，清朝更不是完全不堪。

回歸常態看明清王朝

明朝不過是中國歷史序列中一個正常的普通朝代，中國幾千年歷史，朝代更迭，和漢唐宋清相比，明代沒有壞到到哪裏，也沒有好到哪裏去。若明朝真如悼明者所言處處偉大光明，明王朝能保境安民，科技發達，君臣上下齊心，文武用命，國家能把老百姓放到心上，老百姓都安居樂業，就不會有李自成帶領農民造反，把崇禎皇帝逼得在景山上吊自殺，滿洲多爾袞率領的騎兵鐵蹄也踏不過山海關進入內地。

清王朝晚期確實腐敗無能，給中華民族帶來了最深重的災難。但「1644史觀」把中國近代衰落歸結於滿清的入侵、認為如果沒有滿清明朝撐到1840年就能抵抗西方列強的觀點，非常可笑。以明末的表現，如果撐到1840年，大概率比滿清還慘。清朝統治者也確實禁錮思想，實施文字獄，為維護滿人統治實施高壓政策。但清王朝這些高壓統治，在歷史上屬漢人政權的漢、明，難道就沒有？事實上，中國歷史序列上的任何一個王朝政府，在維護統治權利與國家秩序上，都不惜採取血腥殘忍的暴力手段。明朝也不例外。

人口增長的治理實證

另外，在國家疆域上，實質上是從清朝開始，才正式把西藏納入中央政府統治。新疆也是從清朝開始才正式全境納入中央政權版圖。此前，只有在漢唐最鼎盛時期，新疆才由中央政府在名義上控制。其它大部分時期新疆都遊離於中央政權之外。新疆這個地理名詞意指「新的疆域」，本身就是由清政府命名。清政府完全確因腐敗無能被迫向列強割讓了大批領土，但即便清亡時的疆域版圖，仍遠大於目前中國的疆域面積。

人口數字上，主流觀點認為，明末中國人口在1億至1.5億之間。經歷明末清初大大規模戰爭動亂，人口暴跌，到康熙年間（1662-1722年），人口已經恢復到1.5億左右，乾隆六年（1741年）人口突破2億大關，到道光十四年（1834年）已達4億。

農業文明時代，疆域廣狹與人口數字變化，最能體現一國政府的治理能力。一個非常簡單的道理是：如果清王朝一無是處，如悼明者所言完全是一部殺人機器，用暴政和野蠻摧毀了中華文明，滿清一朝何以有如此龐大的疆域與迅速增長的人口？

更不用說清朝亦為燦爛的中華文明添過磚加過瓦，京劇、旗袍、清朝的詩詞雜文、建築、飲食文化等為中華文明注入了基於獨特民族與朝代特色的新內涵。

中華民族的歷史必然

漢族是中國人口主題，但中華民族的歷史、中國文明的歷史，從來不只是漢族的歷史，而是一部民族融合的歷史。中華文化以其強大的包容性與生命力，塑造了多民族共榮共辱當然也經常互相爆發衝突的中華民族。歷史上有很多少數民族曾在中原建立政權，對全中國實施統治。不管是出於文化主動與自覺也要，還是為了統治下去無奈也罷，他們無一例外地都把融合了儒釋道法的漢文化當作學習對象，以王道正統要求自己，並且在長期的學習中被融合同化，和漢民族、漢文化一起，成為中華民族、中國文化無法再分割的一部分。

無論從哪個角度講，清朝都毫無疑問是中華民族序列中的一個朝代。它給中華民族帶來過災難，也給中華民族、中華文明錦上添花，注入了新內涵。明朝和清朝沒有什麼兩樣，就好像漢朝、唐朝、宋朝、元朝，甚至今天的新中國一樣，他們都有各自朝代的制度與文化特色，又共同鑄就了中華民族的綿長歷史。如果今天的中國如清末一樣是民不聊生的亂世，有人悼明也就罷了。但在如今這個社會整體穩定，物質普遍豐富的年代，網絡如此悼念一個並無任何突出特色的封建王朝，並藉以否定另一個封建王朝，不能不說是一個突兀的思潮怪胎。

警惕算法推播的意識形態風險

這個思潮怪胎的產生其實並不奇怪。它是這些年傳統回歸的必然。隨着中國崛起帶來的文化復興與自信提升，在某些文化的分支或節點出現一些非正常發育的思潮、產生一些副產品實屬正常。「西方偽史論」能喧囂一時也是同樣道理。

新媒體生態也成為這場歷史鍵盤戰士解讀狂歡的關鍵推手。網絡平台、KOL和機構要從「語不驚人死不休」的論斷中透過流量生意收割智商財富。算法偏愛簡單直接、情緒強烈的觀點，碎片化傳播則放大了極端表達，將複雜的學術討論簡化為非黑即白的立場站隊。

這些思潮積極的一面是可以提升普遍自信。但過於膨脹的自信，疊加受眾多數對歷史的無知，又會產生一種「我們祖上也曾闊過」的阿Q式精神扭曲，異化為歷史虛無主義浪潮，解構當今中國正強調的中華民族共同體思想與民族團結政策。這是中國官方要注意的潛在意識形態風險。