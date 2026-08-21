受賄數額特別巨大　重慶市原副市長江敦濤被提起公訴

撰文：許祺安
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據最高人民檢察院21日消息，重慶市政府原黨組成員、副市長江敦濤涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對江敦濤作出逮捕決定，並指定由四川省樂山市人民檢察院審查起訴。近日，樂山市人民檢察院已向樂山市中級人民法院提起公訴。

重慶市政府原黨組成員、副市長江敦濤。（新京報）

檢察機關起訴指控稱，被告人江敦濤利用擔任共青團青島市委常委、組織部部長，青島市城陽區委常委、副區長，青島市委組織部副部長，青島市嶗山區區長、青島高科技工業園管委會主任，青島市嶗山區委書記，淄博市委書記，濰坊市委書記，重慶市政府黨組成員、副市長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開簡歷顯示，江敦濤出生於1969年5月，山東青島人，早年長期在山東青島工作。2019年8月，江敦濤開始擔任淄博市委書記，2022年7月任濰坊市委書記，此後兼任濰坊市人大常委會主任。2023年1月，江敦濤跨省調任重慶市副市長。2025年10月25日，中央紀委國家監委發佈消息，江敦濤涉嫌嚴重違紀違法在任上被查。2026年4月13日，中央紀委國家監委通報，江敦濤被開除黨籍和公職。

黨紀政務處分通報中，江敦濤被指紀法底線失守，將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批、專案建設等方面謀利，並非法收受巨額財物。他還被指「觀嚴重偏差，違背高品質發展要求，急功近利、盲目蠻幹」等。

今年4月24日，中央紀委國家監委公開通報八起違反中央八項規定精神典型問題。通報稱，2019年至2022年，江敦濤擔任山東省淄博市委書記期間，為早出政績、快出政績，強勢推進「金融招商」，未經評估論證和集體研究，違規引入私營企業，安排國有企業融資並設立政府引導基金，由私營企業主導使用，因疏於監督管理，造成巨額國有資金損失風險；鼓吹「政府不舉債就是不作為」，明知財政可支配收入不足，強推硬上多個項目建設，導致新增巨額地方債務。

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