退休逾兩年　國家電網原董事長辛保安涉違法被查

退休逾兩年的中國國家電網有限公司原中共黨組書記、董事長辛保安被查。中紀委國家監委網站7月31日晚通報，辛保安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



退休逾兩年的中國國家電網有限公司原中共黨組書記、董事長辛保安被查。

公開資料顯示，辛保安現年66歲，河南輝縣人，曾任中國華電集團公司黨組成員、副總經理，國家電網公司黨組專職副書記、副總經理，國家電網有限公司董事、總經理、黨組副書記等職，2021年1月任國家電網有限公司董事長、黨組書記，2024年3月卸任。

國家電網有限公司官網信息顯示，國家電網是中央直接管理的國有獨資公司，以投資建設運營電網為核心業務，是特大型國有重點骨幹企業。中國國家電網公司黨組8月1日召開會議，通報中央紀委國家監委對辛保安涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。

會議指出，公司黨組堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。會議也要求公司廣大黨員幹部以案為鑒、深刻警醒，嚴守廉潔自律底線，嚴格遵守黨章黨規黨紀等，「習慣在受監督和約束的環境中工作和生活，始終清清白白做人、乾乾淨淨做事」。

會議也要求公司各級領導幹部要帶頭忠誠履職、擔當作為，撲下身子抓落實、心無旁騖幹事業，確保安全生產和電力可靠供應，高質量完成全年目標任務，努力實現「十五五」良好開局。