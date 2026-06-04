當「打虎將」被中紀委清理門戶　中國應早日探索反腐治本之策

6月2日，一則中國反腐新聞引起了輿論的關注：中央巡視工作領導小組辦公室原主任黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委、國家監委紀律審查和監察調查。



黎曉宏。（北京市政協網）

黎曉宏的仕途有一個不同尋常之處，即他曾是中紀委負責反腐的部級官員。網上公開資料顯示，黎曉宏生於1953年，曾任華夏證券董事長、中信建投證券董事長，後又出任北京市政府秘書長、市政府辦公廳主任，2011年調任證監會紀委書記，2014年成為中央巡視工作領導小組成員、辦公室主任，2017年卸任。黎曉宏的仕途橫跨金融高管、北京市政府、證監會、中紀委，曾與人合著《金融反腐論》。

中紀委工作期間的黎曉宏曾在接受媒體採訪時表示：「『打鐵還需自身硬』，巡視幹部自身硬要做到『六硬』：直言敢諫須口硬，蕩俗振風須耳硬，不取非分須手硬，履危行險須腳硬，鎮浮御躁須心硬，打虎掃蠅須骨硬。」然而在他卸任9年後，曾負責反腐工作、有金融反腐經驗的他涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委清理門戶。

馬興瑞曾任新疆自治區黨委書記，2026年4月被查。（資料圖片）

黎曉宏是今年以來被查高官中最新一位。自2012年中共十八大以來，反腐工作已經進行14年，一批又一批曾經身居高位的官員因為腐敗問題被查。光是今年以來，已有兩位身為副國級領導人的政治局委員被查，分別是前新疆書記馬興瑞與中央軍委副主席張又俠。除了馬興瑞、張又俠之外，今年以來被查的部級官員數量眾多。如果說黎曉宏被查是中紀委清理門戶、「刀刃向內」，那麼像馬興瑞、張又俠這樣曾經備受重用的副國級領導人被查無疑說明中國決策層的「自我革命」決心。

毛澤東曾說，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。1992年鄧小平在南方談話中說過：「中國的事情能不能辦好，社會主義和改革開放能不能堅持，經濟能不能快一點發展起來，國家能不能長治久安，從一定意義上說，關鍵在人。」中國是一個廣土眾民的超大型國家，悠久的傳統與現實的國情共同讓各級黨委和政府往往在國家治理、資源分配、經濟發展、社會建設中發揮關鍵作用。怎麼確保負責各級黨委和政府工作的官員廉潔奉公、德才兼備，直接關乎中國國家發展大局。

毛澤東時代中國革命的成功，離不開一大批在革命年代鋭意作為的傑出人才。鄧小平時代中國改革開放的成功，同樣與一大批敢闖敢幹的官員密不可分。今天中國將中國式現代化、民族復興作為根本任務，今後5至10年是基本實現社會主義現代化的關鍵時期。正如中國革命和改革開放的成功離不開傑出人才一樣，中國式現代化、民族復興的成功同樣需要一大批廉潔奉公、開拓進取、德才兼備的官員。

2023年10月30日，時任中央軍委副主席張又俠在第十屆北京香山論壇上發表講話。（Reuters）

以反腐、黨建為重要內容的「自我革命」是中共繼毛澤東時代提出「讓人民來監督政府」之後關於怎麼跳出治亂興衰歷史周期率、保持政治初心的第二個答案。當曾經負責反腐的「打虎將」被中紀委清理門戶，當今年兩位副國級領導人被查，說明中國反腐工作日益將「刀刃向內」常態化，反腐工作不是一陣風、而是持久戰。

中國官員晉升是一場競爭難度非常大的比賽，一個有志從政的年輕人從初入政壇到成為部級幹部乃至副國級領導人，往往要付出數十年的持續努力。人才是現代國家競爭的關鍵部分，國家培養和選拔一個傑出的政治人才並不容易。怎麼讓幹部保持初心，怎麼防止官員迷失自我，怎麼培養和選拔人才，值得當下中國認真思考。

自2012年以來已經持續14年的反腐工作，既在很大程度上重塑了官場風氣、政治生態，又說明腐敗不是個別問題、局部問題，而是涉及許多方面、亟待標本兼治的深層次問題。2026年1月，習近平在中紀委會議上表示：「當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重。」他再次指出，「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大斗爭」，「把權力關進制度籠子是新時代全面從嚴治黨的一項重要任務」，「讓權力在陽光下運行」。在反腐工作已經持續14年的今天，中國應該憑藉「自我革命」的決心和強大的政治掌控力總結反腐經驗，早日探索治本之策，從而為國家現代化、民族復興打下政治基礎。