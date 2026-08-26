兩岸青年交流活動上海開幕　張榮恭：青年是和平發展主力軍

據《新華社》報道，8月25日，「同心同行——兩岸青年交流季上海站」活動在上海開幕。本次活動由國務院台辦、全國青聯、上海市人民政府和中國國民黨青年事務發展委員會、中華青雁和平教育基金會、台灣工商建設研究會青年團、台灣兩岸和平發展基金會共同主辦，兩岸各界人士和青年代表約1000人參加。



國民黨副主席張榮恭受邀出席並表示，兩岸同屬一個中國，都是受中華文化薰陶的中國人，要在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上實現互利共榮。未來的兩岸關係和平發展，青年會成為主力軍。



8月25日，「同心同行——兩岸青年交流季上海站」活動主論壇現場。（新華社）

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤表示，希望兩岸青年爭做實現民族復興的貢獻者、維護台海和平的行動者、促進心靈契合的奔赴者、深化交流融合的追夢者，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。

上海市委副書記、市長龔正表示，兩岸青年血脈相連、同根同源，共同擔負着民族復興的時代使命，上海將始終秉持「兩岸一家親」的理念，深入落實好惠台、惠企、惠青政策，以最優環境、最好服務，為大家來滬追夢圓夢、書寫新時代青春華章提供廣闊天地。

8月25日，台灣青年在潮流市集的舞台上表演。（新華社）

據台媒《聯合報》報道，國民黨副主席張榮恭表示，本次活動意義非常重大，今年四月，黨主席鄭麗文進行國共兩黨領導人時隔十年的見面對話，開啟了兩岸關係和平發展、台海和平穩定的曙光，也為兩岸青年合力共創美好未來指明了方向。

張榮恭指出，兩岸關係和平發展的關鍵在於政治互信。兩岸各自的法律體制，都用一個中國定位兩岸關係，不是國與國關係，沒有台獨的空間，所以達成九二共識，求同存異、擱置爭議，才有機會開創和平。他強調，兩岸謀和避戰，才能實現互利共榮。未來的兩岸關係和平發展，青年不將只是生力軍，更會成為主力軍。

張榮恭以「時代考驗青年在此時，青年創造時代正逢時」，期勉兩岸青年通過促和兩岸的時代考驗，創造輝煌共好的中華時代。（羊城晚報）

活動主論壇同日舉辦，上海黑湖網絡科技有限公司創始人兼行政總裁周宇翔、《後宮·甄嬛傳》作者吳雪嵐、奧運冠軍馬龍、台灣微拓科技創始人兼行政總裁陳鼎文等兩岸嘉賓圍繞科技、中華文化、兩岸青年交流等主題作主旨演講。活動期間舉辦了潮流集市、聯歡晚會等，兩岸青年還將赴上海、浙江等地參訪研習。