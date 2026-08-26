台灣前深綠名嘴彭文正：在有生之年　會不惜代價推動兩岸和平統一

台灣前「深綠」媒體人彭文正8月18日在一場線上訪談中表示，自己會不惜代價推動兩岸和平統一，並認為在台灣像他這樣的人會越來越多：「在我有生之年，我一定要讓這件事情達成，無論付出什麼代價，在所不辭。」



對於兩岸關係，彭文正在訪談中明確表達了自己的立場。他直言，統一不是口號，而是一個逐步實現的目標、是民族大業，拖下去沒有什麼好處。

前「深綠」媒體人接受中國大陸官媒採訪喊推動兩岸統一：

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他還認為，和平統一對台灣來講是「沒有選項的選擇」，民進黨當局應該做好準備和大陸談和平統一，不要再製造敵意，讓高牆越築越高。

據此前報道，彭文正在另一場台灣線上節目專訪中表示，自己曾經是個「台獨」分子，但「台獨」是一條走不通的路，這是事實。

他表示，自己的祖先來自廣東豐順：「我說我是中國人，那有什麼錯？難道『青鳥』是石頭蹦出來的嗎？」同時呼籲，台灣民眾不要再被民進黨綁架了。

公開資料顯示，彭文正曾任台灣大學新聞研究所所長，並曾在台灣親綠媒體「民視新聞台」主持《政經看民視》節目，曾發明「台（中）肯」、「古今台（中）外」等詞彙引起網友熱議。2021年11月，彭文正因質疑蔡英文博士論文造假，被民進黨當局通緝。目前其旅行證件被註銷，至今滯留美國無法返台。

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