批賴清德「以武謀獨」加速滅亡　國台辦：兩岸交流合作大勢不可擋

8月26日，國台辦舉行例行新聞發布會，發言人張晗就台灣當局近期一系列阻撓兩岸交流的言論與政策進行回應。張晗表示，賴清德是不折不扣兩岸和平破壞者和台海危機製造者，且民進黨當局蓄意製造兩岸對立對抗，但兩岸同胞走親走近的願望、兩岸交流合作的大勢不可阻擋。



國台辦發言人張晗。（央視新聞）

嚴正警告賴清德 「以武謀獨」只會加速滅亡

據台媒報道，8月23日，賴清德在金門「8·23炮戰68周年」活動上發言，指期盼朝野政黨都能夠秉持823「反共保台」的精神，共同支持國防預算，並稱68年來，「大陸威權主義勢力，沒有一天停止對外擴張的野心」。

張晗回應表示，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷宣揚「台獨」歪理邪論，蓄意歪曲歷史，極力渲染所謂「中國威脅」，不斷煽動「反中抗中」，妄圖「以武拒統」「以武謀獨」，一步步把台灣推向兵凶戰危的險境，是不折不扣的兩岸和平破壞者、台海危機製造者。

她又表示，正告賴清德及民進黨當局，統一大勢不可阻擋，「以武謀獨」加速滅亡。希望廣大台灣同胞認清賴清德謀「獨」挑釁的欺騙性和危害性，一道堅決反對「台獨」分裂，以實際行動維護自身安全福祉和台海和平穩定。

賴清德在金門紀念「八二三」，宣稱「寸土不讓」。

台灣學生赴陸暴增 民進黨推「登錄制度」遭批

近年台灣學生赴大陸交流人數暴增。台灣監察機構調查報告指出，台灣小學生赴陸人數從2022年的38人增至2025年的1045人，成長幅度超過27倍，要求台陸委會及教育部門精進赴陸登錄製度，強調兩岸學生交流不對等，有學校漏報學生赴陸信息。

19日，台灣教育部次長張廖萬堅表示，教育部配合陸委會建立登錄平台，要求學校落實，一旦填報不實被查獲則會列入考核，將考慮扣減未來學校申請交流補助或活動設備。

對此，張晗回應指，民進黨當局破壞兩岸教育和青年學生正常交流，無所不用其極，充分暴露其阻礙兩岸人員往來和各項交流合作、升高兩岸對立對抗的險惡用心。

張晗表示，事實一再證明，民進黨當局是兩岸交流交往的最大障礙，是台海和平穩定的最大威脅。要和平、要發展、要交流、要合作是島內社會主流民意。兩岸同胞走親走近的願望、兩岸交流合作的大勢不可阻擋。任何開歷史倒車、違逆民心民意的行徑，終將被民意所唾棄。

近年台灣學生赴大陸交流人數暴增。（《新聞實驗室》節目截圖）

強調廈金大橋興建是兩地民眾呼聲

就福建廈門近日發佈促進對台交流合作新舉措，其中包括推進廈金大橋（廈門段）建設，爭取今年底海上主線通車；並同步推進廈金大橋（金門段）方案研究，但台陸委會聲稱「台灣沒有推動通橋規劃」一事。張晗表示，建設廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲。

張晗說，廈金大橋全線通車後，將為兩地民眾往來帶來便利，為金門經濟發展、民生改善增添動力，廈金兩地將成為更緊密的「同城生活圈」。大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，還將與海上「小三通」通航等形成互補，增加廈金通行通道。

張晗稱，民進黨當局應正視金門鄉親的利益訴求，停止政治算計，真正為民謀利，支持廈金大橋早日建成通車。

廈門金門隔海相望。

民進黨抹黑大陸網安法規 升高兩岸對立對抗

對於大陸公安部將於10月1日起施行的《公安機關網絡空間安全監督檢查辦法》，民進黨當局聲稱大陸打造「由內到外、從嚴從密的威權法律工具鏈」，並提醒台灣民眾評估赴陸風險。對此，張晗反駁此說法完全是造謠抹黑和混淆視聽。

張晗表示，該辦法旨在規範執法、打擊電訊網絡詐騙及保護個人私隱。反觀民進黨當局反覆煽炒「民主對抗威權」虛假敘事，蓄意升高兩岸對立對抗，阻限破壞兩岸交流合作；在島內肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞「綠色恐怖」。

她還説，近日再要求赴大陸探親的台灣公務員提供親友名單和電話等數據、要求赴大陸交流的島內學校在陸委會網站登記等，如此肆意侵犯台灣民眾個人私隱，「沒有資格和顏面奢談信息安全」。

路透社圖片

回應台灣工總白皮書 呼籲取消不合理交流限制

針對台灣工業總會發佈《2026工總白皮書》，建議民進黨當局簡化大陸專業人士赴台審查流程、促進民間交流，張晗表示，兩岸同胞是一家人，理應常來常往、走親走近。

張晗強調，台灣工商界、產業界希望兩岸交流往來順暢熱絡，這是民心所向、大勢所趨。長期以來，大陸秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸各領域交流合作，不斷採取措施為兩岸民眾往來提供便利。希望民進黨當局傾聽業界呼聲，儘快取消阻礙兩岸交流往來的不合理限制措施，便利兩岸交流融合。

張晗強調，台灣工商界、產業界希望兩岸交流往來順暢熱絡是民心所向。（經濟觀察報）

檢調寄信恐嚇里長 濫用司法製造選舉恐慌

針對台灣各地地檢署向里長寄發包含「大陸介選」、「反滲透法」等倡導信，被島內輿論質疑「假倡導、行恐嚇」。張晗痛批，每逢島內選舉，民進黨就刻意操弄「抗中保台」、誣衊「大陸介選」，以謀取政治私利。這次不惜動用檢調機關和司法手段威脅恐嚇民眾、大肆製造「綠色恐怖」，民進黨這種卑劣的做法已經被越來越多的台灣民眾看穿和唾棄。

張晗批台當局封殺「小紅書」煽動兩岸對立對抗。（互聯網圖片）

批台當局封殺「小紅書」煽動兩岸對立對抗

針對台灣內務部門負責人劉世芳稱，台灣自去年12月限制小紅書APP後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％。張晗直接駁斥，民進黨當局自編自導數據，目的是捏造藉口禁限大陸社交平台，煽動兩岸對立對抗。

張晗表示，民進黨當局粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，粗暴阻撓兩岸青年溝通交往，完全不得人心，也擋不住台灣民眾通過大陸社交平台進行交流的熱情，擋不住兩岸民眾走親走近的民意潮流。

台灣一名命理師廖美然近日在一檔節目上分享到北京的經歷，指當時北京約有42℃，但沒有冰箱，飯店也沒有冰箱。

駁「北京無雪櫃」荒謬言論 歡迎台胞多來大陸看看

台灣一名命理師廖美然近日在一檔節目上分享到北京的經歷，指當時北京約有42℃，但沒有冰箱，飯店也沒有冰箱，他們都不喝冷的飲料。對於這番言論，張晗回應表示，這種脫離事實的言論只會淪為笑柄。

張晗表示，民進黨當局禁限阻撓兩岸交流交往，在島內蓄意製造「信息繭房」，企圖封鎖台灣民眾了解大陸，用心險惡。我們歡迎台灣民眾突破障礙，多來大陸走走看看，了解真實可愛的大陸。