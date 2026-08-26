甲醛白菜流向何處？　北京、江蘇、安徽等多地緊急追蹤核查

河北省張家口市康保縣揭「白菜收購環節蘸取甲醛溶液」問題，有收購商用甲醛溶液灑上白菜保鮮。目前，北京、江蘇、安徽等地已經陸續開展排查，對涉事白菜進行追蹤核查。



在本港，食安中心表示高度重視甲醛白菜相關報道，已立即聯繫內地海關總署，了解詳情，並已加強檢測有關食物，保障食物安全。

食安中心稱，現時所有由內地輸入本港的蔬菜，必須由受內地海關總署監管的內地供港蔬菜生產加工企業供應，而蔬菜在運抵文錦渡或港珠澳大橋香港口岸後，食安中心會檢查有關文件，包括供港澳蔬菜出貨清單及食物批次抵港報告等。

國務院食安辦、農業農村部、市場監管總局作出回應表示，第一時間指導屬地調查核實，依法從嚴從快處置。（國家市場監督管理總局）

8月23日，「北京豐臺」微信公眾號發布消息稱，北京新發地農產品批發市場第一時間啟動全鏈條溯源排查。截至8月22日當晚，新發地經全面核查，涉事康保縣問題白菜未流入新發地市場，首都「菜籃子」供應安全穩定。

8月23日，「北京豐臺」微信公眾號發布消息稱，北京新發地農產品批發市場第一時間啟動全鏈條溯源排查。（「北京豐臺」微信公眾號）

8月23日，江蘇宿遷中合農產品市場發展有限公司發布情況通報，對該批大白菜進行兩次快檢，檢測結果均為合格。該批次大白菜於當日上午進入市場時，已按規定流程快檢，檢測結果合格。事件發生後，在市場監管部門指導下，將該批大白菜送權威檢測機構檢測，檢測結果合格。

在河北省張家口市康保縣，有人給白菜蘸取甲醛溶液用於保鮮。（抖音@漁獵齊哥）

在河北省張家口市康保縣，有人給白菜蘸取甲醛溶液用於保鮮。（抖音@漁獵齊哥）

現場有人員稱，蘸取甲醛溶液後白菜能保鮮2至3天。（抖音@漁獵齊哥）

據《人民日報》報道，在曝光的影片中，合肥瑤海區大興鎮一個物流園被提及。23日，合肥市市場監督管理局職員稱，「正在調查，而且那一批已經被截獲了」。安徽百大周谷堆農產品市場也啟動加強檢測。據悉，該農產品市場是安徽省規模最大的綜合性農產品批發市場，也是華東地區重要的農產品集散樞紐。

合肥瑤海區大興鎮一個物流園被提及。23日，合肥市市場監督管理局工作人員稱，「正在調查，而且那一批已經被截獲了」。（澎湃新聞）

日常買菜，如何辨別是否為「甲醛白菜」？

中山大學附屬第六醫院全科醫學科主任陳俊榕建議消費者：第一，選對渠道，優先選擇正規商超、大型農貿市場購買；第二，學會辨別，正常白菜有淡淡清香、根部略微發黃，若聞到刺鼻化學味、根部異常雪白髮亮、菜梗僵硬，或外面新鮮裏面腐爛的，應避免購買；第三，正確處理，買回後按「切根剝葉、掰開沖洗、充分浸泡、高溫烹煮」四步操作。