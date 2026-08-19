食完心慌冒汗！壯陽｢悍馬糖｣標榜港產實為內地貨　警方拘捕26人

今年年初，南京一名消費者食用一款標榜「香港製造」、宣稱可「增強精力」的網紅糖果「悍馬糖」後出現心慌、冒汗等不適而報警，經南京警方調查發現，該糖果實際產自湖北漢川一處偏僻地下工廠，並非法添加處方藥「他達拉非」。警方最終搗毀生產窩點，拘捕26名嫌疑人，查扣2.6噸問題糖果，涉案金額逾500萬元（人民幣，下同）。



今年年初，南京一名消費者食用一款標榜「香港製造」、宣稱可「增強精力」的網紅糖果「悍馬糖」後出現心慌、冒汗等不適。（央視新聞）

壯陽糖偷加治陽痿藥物

據《環球網》，南京市民張先生網購一款「悍馬糖」，服用後身體出現異常反應。張先生回憶：「吃完之後就感覺有點心慌，渾身冒汗，身體很不舒服，我感覺這個東西肯定是有問題的。」他隨即向公安機關報案。

警方委託鑑定機構對糖果成分進行檢測，結果發現含有「他達拉非」。據悉，「他達拉非」屬於臨床處方藥，主要用於治療男性勃起功能障礙，必須在醫生評估指導下使用。中國法律明確禁止將該藥用成分添加到食品或保健食品中。

警方委託鑑定機構對糖果成分進行檢測，結果發現含有「他達拉非」。（央視新聞）

賣「港貨」實為內地製 連快遞單都偽造

警方調查發現，不法分子偽裝成「海外全球購」店鋪，使用美女頭像，標註「保健食品海外專營店」、「海外直郵」等字樣，營造進口商品假象，讓消費者難以分辨真偽。

深入追查後，警方發現店鋪資金流向湖北孝感，貨物卻由廣東中山發出。快遞面單雖顯示貨物從香港寄出，卻沒有對應的清關及繳稅記錄。

警方調查發現，不法分子偽裝成「海外全球購」店鋪，使用美女頭像，標註「保健食品海外專營店」。（央視新聞）

警方順線追蹤，鎖定位於湖北漢川一處偏僻郊區的地下生產窩點。經查，嫌疑人談某等人先通過網絡大批量購入「他達拉非」等原料，再僱用當地工人按照比例進行生產製作。

生產完成後，糖果被運往廣東中山的一處雲倉，由雲倉負責人根據訂單統一分揀、包裝、發貨。為規避監管，該團伙購買某快遞公司面單，使物流信息顯示貨物從香港發出，以此掩飾真實生產、收款及發貨地址。

26人落網 2.6噸毒糖被查扣

警方歷時3個月，橫跨9省12市，經過縝密偵查後同步收網，搗毀生產窩點，查扣「悍馬糖」2.6噸，關停25家涉案網店，拘捕嫌疑人26名，涉案金額超過500萬元人民幣。

警方提醒，切勿輕信網紅「神藥」，不購買無資質、誇大功效的保健品，身體不適應及時就醫診療，遠離三無產品。