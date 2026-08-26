西藏泥石流｜救援人員稱泥漿厚達1.5米　中央急撥資金物資救災

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。目前，多方救援力量奔赴受災區域開展搶險救援工作。西藏日喀則軍分區吉隆邊防連林敬義表示，泥石流厚度大概在1.5米，前往口岸的道路有一段被泥石流沖斷。



國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局調撥3萬件中央救災物資。財政部、應急管理部緊急預撥1.2億元（人民幣，下同）中央自然災害救災資金，支持西藏開展吉隆泥石流應急搶險救援和受災群眾救助工作。



8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（軍情時間到）

根據行星實驗室（Planet Labs）分別在2026年8月25日、即洪水爆發前和2026年8月26日、即洪水過後拍攝到的衛星圖片，可見現場淹水範圍之大以及災前、災後的景觀與地貌有明顯變化。（路透社）

西藏軍區派出應急救援兵力

《央視新聞》報道，西藏日喀則軍分區吉隆邊防連林敬義表示，距離吉隆口岸1.5公里處組織了兩台鏟泥車，正在進行道路搶通工作。林敬義稱，道路挨着河邊，泥石流從口岸倒灌長度約2公里，厚度大概在1.5米。

西藏軍區派出應急救援兵力。（央視新聞）

他表示，以目前的工作效率推斷，距離到達口岸至少需要4個小時。現場已成立臨時指揮組。西藏日喀則軍分區吉隆邊防連組織了158人次，移民局、口岸分局分別組織了約40人次、30人次，還有武警到達現場待命。

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

林敬義稱，當地降雨將持續至27日2時，降雨給救援帶來了影響，泥石流表面由硬變軟，鏟出來比較困難。他表示，前往口岸的道路有一段被泥石流沖斷，只能搭建一個簡易的、可供通車的道路。

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據航拍畫面顯示，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快。（央視新聞）

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

中國安能集團部署救援力量搶險救災

中國安能集團第一時間啟動應急響應機制，迅速統籌部署應急救援力量，從北京、拉薩、成都、重慶等地調集地質、工程、救援等技術專家和搶險骨幹第一梯隊200人，攜帶多功能偵測無人機、三維激光掃描儀、生命探測儀、大型工程搶險裝備120台（套），奔赴受災區域開展搶險救援工作。第二梯隊100人隨時做好增援準備。救援力量抵達災害現場後，將第一時間展開人員搜救、現場勘查、監測預警等相關工作。

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（新華社）

中央調撥物資資金救災

針對西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害現場救災工作需要，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局調撥帳篷、取暖爐、衣被、摺疊床、防潮墊等3萬件中央救災物資，支持做好群眾轉移安置和救災救助工作。

財政部、應急管理部緊急預撥1.2億元中央自然災害救災資金，支持西藏開展吉隆泥石流應急搶險救援和受災群眾救助工作，重點做好人員搜救、受災群眾轉移安置、排危除險等應急處置以及倒損民房修復等工作，最大限度減少災害損失和人員傷亡。