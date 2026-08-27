西藏泥石流｜水流突混濁伴轟鳴聲　泥石流來前有警訊？如何逃生？

8月26日（周三）早上，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至目前，此次泥石流災害在西藏一側已造成3人遇難、558人失聯，其中外籍人員260人，並成功搜救熱索村民2人。根據尼泊爾警方公布的數據，截至當地時間27日上午5時，中國北部26日暴發山洪後共找到162具遇難者遺體。



泥石流是由於降水（包括暴雨、冰川、積雪融化水）在溝谷或山坡上產生的一種裹挾大量泥沙、石塊和巨礫等固體物質的特殊洪流，破壞力極強，泥石流來襲前會出現水流突然混濁、溪流水位驟降與斷流，山谷傳來悶雷聲或轟鳴聲，動物出現異常反應等訊號；而在泥石流發生時則應該向溝谷兩側安全地帶逃離，不可順著溝谷向下游或上游跑，《香港01》將泥石流發生前訊號和逃生資訊整理如下。



西藏泥石流・持續更新稿

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

圖為西藏吉隆口岸位置，該處靠近與尼泊爾邊境（地圖截圖）

泥石流來臨前有何徵兆？

據內媒報道，西藏當地有遊客王先生受訪表示，26日清晨6時30分，他們一行人從首都加德滿都出發前往旅遊城市博卡拉；上午9點多行經山谷時，發現河水顏色異常混濁。一行人在10點多抵達一處度假村，原定乘船漂流至博卡拉，導遊這時卻通知上游有洪水故取消漂流行程。

王先生形容當時看到的情景，「就是轟隆轟隆的聲音，山洪變特別大，感覺有坍塌，類似於打雷聲音，好多生活用品沖下來。」

一行人親眼目睹山洪暴漲，洪水夾雜大量大水桶、大梳化、電線等物品。（影片截圖）

王先生的經驗其實就是泥石流來襲前的危險信號。《羊城晚報》整理，若聽到深谷或山溝傳來類似火車轟鳴的聲音或悶雷聲；溪流水位驟降與斷流，可能是由於上游暴雨致山體崩塌阻塞河道，導致斷流，此時隨時可能發生泥石流。

此外，水流突然渾濁，流速突然增大，並伴有較多的柴草樹木；山坡變形、鼓包、裂縫，甚至坡上物體出現傾斜，也是泥石流的警訊。另外可以觀察若動植物出現異常反應，如豬、狗、牛、羊、雞驚恐不安，不入睡，老鼠亂竄，植物形態發生變化，如樹木枯萎或歪斜；連續大雨、暴雨後，山溝兩側坡面多處小型垮塌，都要特別警惕泥石流的發生。

遇到泥石流如何正確逃生？

若不幸遇到泥石流，第一是應立即向溝谷兩側安全地帶逃離，不可順著溝谷向下游或上游跑。第二是泥石流可摧毀沿途障礙，切勿上樹或躲藏於矮牆後，應選擇高處的基岩穩固處或密集林木帶躲避。

2026年8月26日，尼泊爾，圖為泥石流爆發後地面一片狼籍，房屋掛滿泥漿。（Reuters）

而針對此次泥石流，自然資源部地質災害技術指導中心工程師陳紅旗表示，通過分析影像資料，事發區域地形和水文條件非常複雜。災害發生在當地一條溝谷的主溝與支溝相交處，山體高差超過3千米，山體頂部還存在冰川和冰湖。

陳紅旗表示，目前，源頭山體破壞區的穩定性尚不明確，直接影響對次生災害的判斷和後援救援安全；支溝與主溝上游的水情是否穩定有待進一步掌握；當地是高山峽谷、集中匯水地形，如有降雨，將帶來較大不確定性；現場地形狹窄，需嚴格防範山體崩塌、滑坡，警惕落石的影響。