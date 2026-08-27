西藏泥石流︱尼泊爾繼續搜救工作　美國承諾提供近400萬緊急援助

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生泥石流，沖毀尼泊爾多條村莊和不少房屋等。尼泊爾旅遊部門表示，總計有超過400名遊客失蹤，包括340名外國遊客。截至周三晚間，警方共找到157具遺體，救援工作仍在繼續。美國國務院則表示將援助50萬美元（約392萬港元）的緊急援助資金。



有救援人員表示，他們一直在試圖與吉隆口岸取得聯繫，但「目前還沒有任何結果」。這名救援人員補充說，無人機初步勘察後發現，通往邊境口岸的所有道路都「完全損毀」。

尼泊爾總理沙阿（Balendra Shah）辦公室表示，約8噸救援物資已運抵尼泊爾拉蘇瓦地區博特科西河突發洪水災區，其中包括500個蚊帳、500條毛毯、500盞太陽能燈、500塊太陽能電池板和220個睡袋等。

2026年8月26日，尼泊爾，圖為泥石流爆發後地面一片狼籍，房屋掛滿泥漿。（Reuters）

美國國務院宣布將提供50萬美元的緊急援助資金支持救助，包括購置救援物資、食水日用品、應急庇護所，並派遣災害應對顧問前往當地，全力支持搜救工作。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）指已準備好援助尼泊爾並聲援受災者。加拿大總理卡尼（Mark Carney）也在社交平台發文致哀，稱加拿大已經準備好為當地提供支援。