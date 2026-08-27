西藏泥石流｜3人遇難558人失聯　台陸委會：共有51名台灣人在西藏

8月26日（周三）早上，尼泊爾與中國西藏喜馬拉雅山邊境發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至8月26日晚上，經初步核實統計，此次泥石流災害在西藏一側已造成3人遇難，558人失聯。根據尼泊爾警方公布的數據，截至當地時間27日上午5時，中國北部26日暴發山洪後共找到162具遇難者遺體。



西藏泥石流・持續更新稿

台灣陸委會26日晚間表示，代表政府向中國大陸有關方面表達慰問關懷之意。由於目前災區狀況嚴重，人員傷亡情況不明，已由海峽交流基金會設法透過管道掌握國人在相關地區的安危，檢視「赴陸港澳動態登錄系統」，目前登錄在西藏的台灣人計51人。



台灣觀光署27日則回應稱，經洽詢主要旅行業公協會後，目前並未接獲任何旅行社通報有團體旅客受傷或受影響，將持續密切關注後續動態。



2026年8月26日，尼泊爾與西藏邊境地區爆發泥石流，造成大範圍破壞和大量傷亡。（Reuters）

陸委會指出，8月26日上午10時30分尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大災情，吉隆口岸方向道路中斷。陸委會代表政府向中國大陸有關方面表達慰問之意。

陸委會並說明，赴西藏的台灣如受困於當地或有傷亡情形，請速洽海基會緊急服務專線02-2533-9995。

目前中國官方救援持續。據新華社報道，解放軍西部戰區空軍一架運-20起飛，搭載西部戰區指導組赴西藏，組織解放軍開展日喀則市吉隆縣泥石流災害聯合救援。

網傳現場畫面。（截圖）