西藏泥石流‧有片│華遊客尼泊爾臨時取消漂流避死劫：大梳化沖下來

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生泥石流，沖毀尼泊爾多條村莊和不少房屋等。內媒《澎湃新聞》報道，當時一名身處尼泊爾當地的內地遊客王先生描述其一行人避過一劫的經歷，指他們一行人原定乘船漂流，幸好當地導遊及時取消行程。一行人並親眼目睹山洪暴漲，洪水夾雜大量大水桶、大梳化、電線等物品沖下來，現場更如類似行雷的轟鳴巨響。



一行人親眼目睹山洪暴漲，洪水夾雜大量大水桶、大梳化、電線等物品。（影片截圖）

一行人親眼目睹山洪暴漲，洪水夾雜大量大水桶、大梳化、電線等物品。（影片截圖）

一行人親眼目睹山洪暴漲，洪水夾雜大量大水桶、大梳化、電線等物品。（影片截圖）

一行人親眼目睹山洪暴漲。（影片截圖）

一行人親眼目睹山洪暴漲。（影片截圖）

《澎湃新聞》報道指，該名遊客王先生表示，26日清晨6時30分，他們一行人從首都加德滿都出發前往旅遊城市博卡拉；上午9點多行經山谷時，發現河水顏色異常混濁。

一行人在10點多抵達一處度假村，原定乘船漂流至博卡拉，導遊這時卻通知上游有洪水故取消漂流行程。

王先生形容其後在當地看到的情景，「就是轟隆轟隆的聲音，山洪變特別大，感覺有坍塌，類似於打雷聲音，好多生活用品沖下來。」

王先生描述，「大概11點半左右吃中飯，山谷溪水變得特別大，有很多的生活用品全部都沖下來了，有大桶子，一看就是房屋屋子肯定被沖走了，還有一些電線、沙發，剛開始以為是生活垃圾，最後我一看不對，這個量也太大了，好多日常生活用品漂流下來。」

報道又指，王先生所在的酒店目前共有3名內地遊客及3名本地遊客滯留。