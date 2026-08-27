西藏泥石流｜水利部分析成因及隱患　四大銀行確保災區金融服務

尼泊爾接壤中國邊境發8月26日發生泥石流，位於西藏一側的日喀則市吉隆縣遭波及，當地至少3人死亡、265人失蹤。事發後，國家能源局、水利部等多個部門，已緊急參與救災。另外，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四大國有商業銀行，已快速啟動應急響應，保障災區金融服務維持。



8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

水利部下午已啟動重大水旱災害事件調度指揮機制，緊急分析西藏吉隆及周邊區域雨水情況、冰川冰湖面積變化，以及分析泥石流災害成因，研判下遊人口分布、相關區域潛在風險隱患等，將把結果與地方水利部門共享，全力指導做好災害應急處置。

國家能源局表示，已第一時間協調指導相關電力企業，全力開展搶修覆電和供電保障工作，目前，當地電力企業已備好應急照明設備，優先保障臨時指揮部照明。同時，從周邊地區調撥應急照明裝備24台，電源裝備53台，以及帳篷接電物資、搶修物資，正在趕往現場開展搶修覆電和供電保障工作。

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（新華社）

央行開通國庫資金匯劃「綠色通道」

另外，中國人民銀行已啟動突發事件應急機制，開通國庫資金匯劃「綠色通道」。截至當晚20時，國家金庫西藏分庫已向國家金庫日喀則市中心支庫，撥付救災資金30億元；國家金庫日喀則市中心支庫亦向國家金庫吉隆縣代理支庫，撥付救災資金6億元。