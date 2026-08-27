西藏泥石流｜吉隆口岸現堰塞湖、山體高差3千米　救援有四大難點

8月26日早上，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至8月26日晚上，經初步核實統計，此次泥石流災害在西藏一側已造成3人遇難，558人失聯。目前，多路救援力量已陸續抵達，救援工作全面展開。據央視新聞報道，吉隆口岸方向發現堰塞湖，救援難度增大。



自然資源部地質災害技術指導中心工程師陳紅旗指出，事發區域地形和水文條件極為複雜，災害發生在溝谷的主支相交處，山體高差逾3千米，山體頂部還存在冰川和冰湖，救援面臨四大隱患。



西藏泥石流・持續更新稿

2026年8月26日，尼泊爾與西藏邊境地區爆發泥石流，造成大範圍破壞和大量傷亡。（Reuters）

網傳現場畫面。（截圖）

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（新華社）

吉隆口岸方向發現堰塞湖 救援難度增大

央視新聞27日消息指出，在吉隆口岸方向發現堰塞湖（山崩、土石流或熔岩流堵塞河谷，儲水到一定程度而形成的湖泊）堵塞，泥石流邊緣厚度接近1.5米，距離口岸2.5公里，且當地出現降雨，救援難度增加。軍分區已派出觀察哨分析次生災害風險。

目前西藏日喀則軍分區共出動158人、工程機械4台、車輛20餘台全部位於吉隆鎮待命，同時攜帶生命體徵測試儀以及相關救援工具。

應急管理部、國家消防救援局已調派中國救援隊111名消防救援指戰員，攜帶偵檢、救生、破拆、通信、保障等裝備物資，趕赴災害現場增援。

目前，多路救援力量已陸續抵達，救援工作全面展開。（互聯網圖片）

目前，多路救援力量已陸續抵達，救援工作全面展開。（互聯網圖片）

27日8時20分，西藏軍區某陸航旅緊急派出2架直升機，從拉薩飛赴日喀則市吉隆鎮方向，執行災區災情勘察、救援航線規劃工作。

27日凌晨6時許，111名中國救援隊隊員從成都雙流國際機場乘包機起飛，前往日喀則定日機場。救援隊員大多來自北京市和四川省消防救援隊，大多人曾參加過此前重大災害搜救工作。隊伍攜帶了偵檢、救生、破拆、通信、保障等特種裝備，以及4條搜救犬。

另外，一架翼龍無人機已於27日凌晨2時抵達任務區上空。該無人機搭載高清攝像頭及三大運營商移動基站和衛星通信系統，可以對事故區域進行全方位偵測。

目前，多路救援力量已陸續抵達，救援工作全面展開。（網絡圖片）

目前，多路救援力量已陸續抵達，救援工作全面展開。（互聯網圖片）

救援面臨四大隱患

由於事發地點地形極其複雜，救援工作面臨嚴峻挑戰，自然資源部地質災害技術指導中心工程師陳紅旗指出，事發區域地形與水文條件複雜，災害發生於當地一條溝谷的主支溝交匯處，山體高差逾3000米，山體頂部還存在冰川和冰湖。

目前救援面臨四大隱患：

1.源頭山體破壞區的穩定性尚不明確，直接影響對次生災害的判斷和後援救援安全；

2.支溝與主溝上游的水情是否穩定有待進一步掌握；

3.當地是高山峽谷、集中匯水地形，如有降雨，將帶來較大不確定性；

4.現場地形狹窄，需嚴格防範山體崩塌、滑坡，警惕落石的影響。

氣象部門預測，吉隆縣27日至29日雨水頻繁，今日預計有中雨，明後兩天轉為小雨。氣溫介乎9℃至19℃，溫差較大，早晚戶外體感偏冷，預計對救援造成影響。

專家分析致災主因：冰湖潰決與地震滑坡

據《紅星新聞》報道，事發時尼泊爾北部地方未監測到大規模降水，當地多位倖存者回憶，事發時突然聽到一聲巨響後，滔天洪水便瞬間吞噬村莊，更衝垮橋樑。

尼泊爾水文氣象局科學家初步研判，「冰湖潰決」或為致災原因之一，喜馬拉雅山區冰湖蓄水量可達數百萬立方米，冰磧堤一旦破損，湖水可在兩三個小時內傾瀉而下。

地質學家達哈爾認為，河道冰崩會先堆積冰塊，形成臨時壩體，水位漫頂後快速潰決，下游洪峰流量可達平時的數十倍。

尼泊爾外交部長卡納爾表示，洪水是由當天一場4.4級地震引發的大規模山體滑坡導致。無論是「冰湖潰決」還是山體滑坡，都不需要強降雨作為前提，所以本次災難像「晴天霹靂」一樣，極具突然性和毀滅性。