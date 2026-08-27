江西省委副書記、省長葉建春被查 涉嫌嚴重違紀違法
撰文：許祺安
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中央紀委國家監委網站消息，江西省委副書記、省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
葉建春，男，漢族，1965年7月生，在職研究生，工學博士，中共黨員。現任第二十屆中央委員，江西省委副書記，省政府省長、黨組書記。
官方履歷顯示，葉建春1965年7月出生，福建周寧人，1985年12月加入中國共產黨，華東水利學院水利水電建築工程專業本科畢業，河海大學水文學及水資源專業工學博士，教授級高級工程師。
1984年8月參加工作後，葉建春在上海勘測設計研究院規劃處工作，1991年後歷任上海勘測設計研究院副處長、處長、院長助理，1999年9月任上海勘測設計研究院副院長，2003年12月任上海勘測設計研究院院長、黨委副書記。2005年6月，葉建春調任水利部太湖流域管理局局長、黨組書記，2016年6月任水利部財務司司長。2017年2月，他任水利部副部長、黨組成員，升副部級。
在2017年7月至2020年3月，葉建春還兼任國家防汛抗旱總指揮部秘書長，2018年3月至2020年1月兼任應急管理部副部長、黨組成員，至2021年2月履新江西省委副書記。
2021年10月，葉建春任江西省委副書記，副省長、代理省長、省政府黨組書記。
2022年1月，葉建春任江西省人民政府省長。
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