西藏泥石流｜堰塞湖蓄水量超250萬方　潰泄風險高救援暫停

8月26日（周三）早上，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至目前，中國官方統計稱，此次泥石流災害在中國一側已造成3人遇難、558人失聯。尼泊爾方面的死亡人數截至28日增至469人，另有910人失蹤，其中包括517名外國公民。



據《央視新聞》報道，吉隆口岸上游堰塞湖堰塞湖蓄水量超250萬方，潰泄風險高，目前現場救援工作暫停。



吉隆口岸上游堰塞湖蓄水量超250萬方。（央視新聞）

吉隆口岸上游堰塞湖蓄水量超250萬方。（央視新聞）

吉隆口岸上游堰塞湖蓄水量超250萬方。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，吉隆口岸上游由尼泊爾境內錯堅河注入中國普熱普強藏布河口所形成的堰塞湖，水域面積仍在擴大，兩側都能看到鬆動的滑坡體。據測算，目前堰塞湖蓄水量約250多萬立方米。

據了解，堰塞湖潰泄風險較高，可能對下游再次造成災害。相關部門仍在密切監測中。

報道指，現場大量的救援力量集結在吉隆鎮老江村的村口，因為在吉隆口岸的上游堰塞湖出現了溢流的險情，救援隊伍在這裡不得不停下。

央視報道指，堰塞湖距離吉隆口岸大概還有十幾公里。但因為堰塞湖現在在不斷溢流，極有可能會引發新的山洪或泥石流的災害，所以要前往搜救重點區域是非常危險的。

圖上寫著「得訂堵塞點」的位置就是堰塞湖所在的地方，它距離吉隆口岸大概還有十幾公里。（央視）

圖上寫著「得訂堵塞點」的位置就是堰塞湖所在的地方，它距離吉隆口岸大概還有十幾公里。（央視）

目前，吉隆口岸道路、通信中斷，仍有可能發生次生災害。截至昨晚（27日）6點，通往吉隆口岸的G216線受災路段已搶通800米左右。

經過各方救援，截至目前，受泥石流災害影響的499名群眾完成安置，滯留的555名遊客完成轉移。國家衛生健康委緊急部署傷員救治、心理疏導、醫療保障等，負責同志已趕赴西藏指導醫學救援和應急處置工作。

國家消防隊伍派681名消防人員13犬47架無人機前往現場

國家綜合性消防救援隊伍調派的681名消防人員、113車、13犬、47架無人機昨天下午4點已全部抵達西藏日喀則吉隆泥石流受災區域，投入搶險救援。

央視報道指，從西藏自治區應急管理廳瞭解到，日喀則市吉隆縣吉隆鎮已調運到位青稞、大米、麵粉、食用油、飲用水、方便麵、牛奶、火腿腸、帳篷、折疊床、棉被、火爐、發電機等大量生活物資。

國家綜合性消防救援隊伍調派的681名消防人員、113車、13犬、47架無人機昨天下午4點已全部抵達西藏日喀則吉隆泥石流受災區域，投入搶險救援。

同時，國家消防救援局調撥的防護、救援、戰保等13個品種救援物資正在轉運途中，預計今天運抵吉隆鎮。昨晚開始，武警日喀則支隊前置官兵連夜裝載搬運救災物資，累計為受災群眾搬運帳篷450余件套，保障受災群眾安置所需。

自然資源部有關專家表示，此次災害由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發。水利部消息，吉隆口岸上游發現堰塞湖堵塞，未來幾天潰洩風險高。眼下，中國安能、中國電建等各類工程救援隊伍正對堰塞湖進行密切監測，開展險情排除工作。