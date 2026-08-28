西藏泥石流｜中尼驚爆致命「晴天洪災」　釋放約0.03顆原子彈能量

西藏吉隆縣與尼泊爾拉蘇瓦縣（Rasuwa）交界處於8月26日上午突發大規模山洪，大量泥沙與巨石順著河道向下游沖刷，導致吉隆口岸及尼泊爾多處沿岸聚落遭受重創。由於事發前當地並未降下暴雨，甚至天氣晴朗，這場災難被外界稱為「晴天洪災」，專家研判可能是冰川發生冰岩崩所致。



國際山地綜合發展中心氣候與環境風險部門主管張強弓研判，這很可能是尼泊爾側冰川發生冰岩崩，直接衝擊中尼邊境的河流所致。衛星影像顯示，冰川末端位在海拔5200米處疑似發生斷裂，冰體隨後墜入1200米下方的谷地，沿途捲入大量岩石和泥沙，形成高速向下的冰岩崩。

中國西藏與尼泊爾邊境8月26日發生毀滅性泥石流。（YouTube@TVBSNEWS01）

泥石流規模極大 能量相當於5.2級地震：

+ 37

前地震測報中心主任郭鎧紋指出，當地山坡都非常陡峭，超過70度以上，只要山坡很陡，即使沒有下雨，也還是有可能因為重力的關係發生土石流山崩。他進一步說明，這次土石流的規模相當大，根據美國地質調查局（USGS）的認定，相當於一個規模5.2的地震，大概是0.03顆原子彈的能量。

關於災害成因，尼泊爾國會議員暨冰川學家Dhananjay Regmi表示，在查看多張衛星影像後，他得出的結論是這並非冰川湖潰決，而單純是冰崩。但他最近收到一項新消息指出，有一整塊冰，也就是整座冰川發生了崩塌，後續仍要分析更多衛星影像才能確認真正原因。 Regmi對地震引發災害的說法抱持懷疑態度，因為之前在塞蒂河谷也發生過類似情況，原本以為是地震引發大規模岩崩，但後來發現其實是岩崩造成地面的震動。

郭鎧紋解釋，若後續確認涉及冰湖潰決，河谷蓄水量將成為另一個關鍵。由於該區域有一個冰川湖和U型谷，U型谷裏面裝的水比一般河流下切的V型谷可以裝得更龐大的水量。他強調，山崩土塊、冰湖水、壩體混在一起形成濃稠泥流，加上陡峭的高山河谷會讓水勢不斷加速，真正衝到下游時速度大概跟海嘯差不多，約6米高的土石流沿著河谷滾滾而下，一路沖了大約40公里。

尼泊爾致命山洪約1分鐘將村莊淹沒 村民紛紛奔跑逃難：

+ 7

美媒氣象主播Derek Van Dam指出，從2000年來該區的冰量流失已經翻倍，成為目前一大隱憂，導致約200萬人面臨冰川湖潰決的威脅。隨著全球暖化加劇，整個亞洲大陸的升溫速度高達全球平均的兩倍，冰川風險持續升高。

針對預警系統問題，Regmi坦言，下游在洪水爆發前並沒有收到警訊，這正是問題所在。他表示，7月發生類似洪災後相關單位仍在進行研究，當地還沒有裝設預警系統，也沒有人料到同一個區域會這麼快再度發生類似災害。根據尼泊爾專家估算，洪水源頭距離下游30至35公里，如果預警系統和跨境通報到位，理論上能爭取大約1小時撤離黃金時段。

延伸閱讀：西藏泥石流｜尼泊爾遇6米巨浪吞噬城鎮 直升機飛行員嚇親｜有片

+ 1

延伸閱讀：

影音／山洪重挫西藏旅遊樞紐「吉隆口岸」！10年前8.1強震埋「禍根」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】