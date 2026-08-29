61歲江西省長葉建春落馬　被曝深夜被紀委帶走、家族染指稀土生意

中共中央紀委國家監委網站27日消息，江西省委副書記、省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



有知情人士透露，葉建春是在8月25日晚間於江西贛州瑞金市被中央紀委國家監委人員帶走。葉建春家族在江西涉及稀土生意，而葉建春的妻子亦被紀委監委工作人員帶走。



江西省委副書記、省長葉建春被查。（江西新聞）

據《經濟觀察報》報道，有多位知情人士透露，8月25日，葉建春到達江西贛州瑞金市，原本他將出席8月26日在瑞金召開的一個會議。按照計劃，8月26日早上，他將有一個早餐聚會，並在這個會議上發表講話。但在8月25日晚間，葉建春即被中央紀委國家監委工作人員帶走。葉建春的妻子亦被紀委監委工作人員帶走。

有來自江西政界人士透露，葉建春到江西任職之後，其家族在江西即染指稀土生意，江西政商兩界對此也頗多微詞。

江西是中國稀土儲量最多的省份之一，《中國礦業報》曾報道稱，在戰略價值較高的重稀土方面，江西的重稀土礦約佔中國的三分之二。

江西省委副書記、省長葉建春被查。（長安街知事）

現年61歲的葉建春為福建周寧人，2005年水利部太湖流域管理局局長、黨組書記；2016年6月，出任水利部財務司司長；8個月後，即2017年2月，升任水利部副部長，在此期間，他還兼任國家防汛抗旱總指揮部秘書長，應急管理部副部長等職務。

2021年2月，葉建春外調江西，任江西省委副書記；當年10月，升任江西省委副書記，副省長、代理省長、省政府黨組書記；2022年1月，當選江西省省長。

據《江西日報》報道，8月27日晚，江西省委常委會召開擴大會議，通報葉建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。與會者一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定，會議還強調，要堅決杜絕裙帶腐敗、衙內腐敗、家族式腐敗。