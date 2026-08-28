人民幣跨境支付覆蓋192地區　人民銀行：將加快建設快速支付系統

中國人民銀行表示，截至6月底，人民幣跨境支付系統的業務已覆蓋192個國家和地區。面對全球支付格局調整，人行將加快建設及推廣快速支付系統，並繼續推進跨境二維碼支付互聯互通。



央視新聞報道，人行副行長陸磊表示，截至今年6月底，人民幣跨境支付系統共有210家直接參與者及1619家間接參與者，業務可透過逾5200家銀行機構覆蓋192個國家和地區，服務全球人民幣跨境結算的能力不斷增強。

同時，自10月17日起，中國大額支付系統的運行服務時間，也將由「5×21小時加12小時」延長至「5×22.5小時加13.5小時」，從技術層面提升全球支付網絡的互通性，中國亦將繼續推進跨境支付二維碼互聯互通。

香港作為人民幣清算中心，在人民幣國際化扮演重要角色。（路透社）

中國支付清算協會會長任德奇表示，將持續擴大接入錢包數量及受理網絡範圍，優化境外錢包受理環境，並持續豐富境外訪華人員的支付便利化場景，滿足多元化支付需求。同時，當局將穩步推進境內條碼支付互聯互通，以及受理網絡平等有序開放。

人行官網8月27日公布，陸磊當日出席第十五屆中國支付清算論壇時表示，面對全球支付格局深刻調整，人行統籌推進基礎設施升級、跨境互聯互通及多元生態培育。

陸磊指出，中國內地與香港的「跨境支付通」運行穩健，與阿拉伯聯合酋長國等國家和地區的支付基礎設施互聯互通亦正有序推進。

陸磊提及，跨境二維碼統一閘道已上線「內包外用」業務，「數幣達」跨境結算綜合服務平台亦已投入運作。人行將支持符合條件的非銀行支付機構依法合規開展業務，構建多層次、優勢互補的跨境支付服務格局。

陸磊指出，當前全球科技創新加速迭代，人工智能技術發展進入活躍期，市場各方須統籌發展與安全，提升支付工具的多元化及支付生態的多樣性，推動支付清算行業進一步發展，更好服務經濟高質量發展。

另據內地《金融時報》報道，陸磊在論壇上披露，去年人行支付系統累計處理業務225.4億筆，涉及金額達人民幣9493.4萬億元，按年分別增長3.2%及1.6%。

中國銀聯董事長董俊峰則表示，支付體系需要實現三方面躍升。首先是向價值賦能躍升，使支付成為撮合供求及提升資源配置效率的重要力量，並與消費及生產經營緊密銜接，由支付工具升級為綜合解決方案。

其次是向開放互聯躍升，通過區域互聯互通、網絡開放連接及不同支付介質相互兼容，降低跨境支付的摩擦成本，提升跨市場服務的連續性。第三是向智能服務躍升，堅持由應用場景牽引，讓技術轉化為新質生產力，並共同研究智能體風險治理框架及相關標準。董俊峰表示，中國銀聯將聯同各方合作夥伴，持續推進現代支付體系建設。