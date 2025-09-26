數字人民幣國際運營中心落戶上海　人行：跨境基礎設施已初步成型

數字人民幣國際運營中心9月24日在上海正式營運，將推動數字人民幣的國際運營與金融市場業務發展。央行副行長陸磊表示，目前已初步構建數字人民幣跨境金融基礎設施體系。



據中國人民銀行官網公布，數字人民幣國際運營中心業務平台推介會於9月24日在上海舉行，標誌著該中心正式投入運營。

中國央行副行長陸磊在會上指出，數字化時代貨幣和支付體系的升級演進是歷史必然。他強調，中國人民銀行提出的「無損、合規和互通」三原則，已成為法定數字貨幣跨境基礎設施建設的基本準則，「目前已初步構建數字人民幣跨境金融基礎設施體系」。陸磊並表示，未來央行將繼續支持數字人民幣國際運營中心「行穩致遠」，為跨境貿易與投融資便利化提供堅實助力。

受理數字人民幣的門店。（紅星新聞）

上海市委常委、常務副市長吳偉則指出，數字人民幣國際運營中心及業務平台落地上海，將為上海國際金融中心建設「注入強勁動力」。他表示，上海各部門將充分依託該平台，不斷拓展數字人民幣應用場景、擴大使用範圍，助力提升人民幣國際化水平。

數字人民幣國際運營中心由中國人民銀行數字貨幣研究所籌建和管理，負責建設和運營跨境及區塊鏈基礎設施，推進與境內外金融基礎設施的互聯互通，推動數字人民幣的國際運營與金融市場業務發展，並服務數字金融創新。

今年6月，中國人民銀行行長潘功勝曾在2025陸家嘴論壇上宣布，將在上海設立數字人民幣國際運營中心，以推進數字人民幣的國際化運營與金融市場業務發展。

數字人民幣由中國人民銀行發行，與實物人民幣1比1兌換，自2019年起已在多個主要城市試點。