習近平：走好中國特色建設金融強國　打造全球儲備貨幣地位

2月1日出版的第3期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《走好中國特色金融發展之路，建設金融強國》。文章指出，黨的十八大以來，中國積極探索新時代金融發展規律，不斷加深對中國特色社會主義金融本質的認識，推進金融實踐創新、理論創新與制度創新，逐步走出一條中國特色金融發展之路。



新華社報道，習近平文章中強調八個堅持，包括堅持黨中央對金融工作的集中統一領導、堅持以人民為中心的價值取向、堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨、堅持把防控風險作為金融工作的永恆主題、堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展、堅持深化金融供給側結構性改革、堅持統籌金融開放和安全，以及堅持穩中求進工作總基調。

文章指出，以上幾條明確了新時代新征程金融工作怎麼看、怎麼幹，是體現中國特色金融發展之路基本立場、觀點、方法的有機整體，並強調中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合中國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。

2月1日，習近平於《求是》發表題為《走好中國特色金融發展之路，建設金融強國》文章。圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

在金融強國目標方面，習近平在文章中指出，金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素。

文章進一步列舉六大要素，包括擁有強大的貨幣，在國際貿易投資和外匯市場廣泛使用，具有全球儲備貨幣地位；擁有強大的中央銀行，有能力做好貨幣政策調控和宏觀審慎管理，及時有效防範化解系統性風險；擁有強大的金融機構；擁有強大的國際金融中心，能夠吸引全球投資者，影響國際定價體系；擁有強大的金融監管，在國際金融規則制定中擁有強大話語權和影響力；以及擁有強大的金融人才隊伍。

人民幣國際化在近年來不斷深入，金融市場的開放會促進這一進程。（視覺中國）

文章指出，建設金融強國，必須加快構建中國特色現代金融體系，包括科學穩健的金融調控體系、結構合理的金融市場體系、分工協作的金融機構體系、完備有效的金融監管體系、多樣化專業性的金融產品和服務體系，以及自主可控、安全高效的金融基礎設施體系。

此外，文章還強調，推動金融高質量發展、建設金融強國，要堅持法治與德治相結合，積極培育中國特色金融文化，並提出五項要求，包括誠實守信，不逾越底線；以義取利，不唯利是圖；穩健審慎，不急功近利；守正創新，不脫實向虛；依法合規，不胡作非為。