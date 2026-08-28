西藏泥石流｜3死558失聯　中央政治局召開會議習近平向遇難者默哀

8月26日，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至目前，中國官方統計稱，此次泥石流災害在中國一側已造成3人遇難、558人失聯。尼泊爾方面的死亡人數截至28日增至469人，另有910人失蹤，其中包括517名外國公民。



據新華社報道，中共中央政治局召開會議，研究部署西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害搶險救援工作，中共中央總書記習近平主持會議。會議開始時，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平提議全體起立，向西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害遇難人員默哀。



2026年8月26日，尼泊爾接壤中國邊境發生泥石流，位於西藏一側的日喀則市吉隆縣遭波及。圖為武警西藏總隊日喀則支隊應急救援兵力，趕赴現場展開救援。（網上圖片）

會議指出，這次因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。災害發生後，黨中央高度重視，習近平總書記立即作出重要指示，對搶險救援和應急處置等工作提出明確要求。

國務院總理李強趕赴災區，看望慰問受災群眾和搶險救援人員，現場指導搶險救援和應急處置工作。國務院副總理張國清趕赴現場指導處置。西藏自治區、應急管理部等有關部門和消防救援隊伍、中國安能等專業救援力量迅速行動，解放軍和武警部隊聞令而動、及時到位，搶險救援工作緊張有序開展，群眾安置、善後處置等工作全面啓動推進。

據此前《央視新聞》報道，吉隆口岸上游由尼泊爾境內錯堅河注入中國普熱普強藏布河口所形成的堰塞湖，水域面積仍在擴大，兩側都能看到鬆動的滑坡體。據測算，目前堰塞湖蓄水量約250多萬立方米。

吉隆口岸上游堰塞湖蓄水量超250萬方。（央視新聞）

會議提到，要科學制定搜救方案，全力搜救國內外失聯人員。要強化多部門聯合會商，加強監測預警，密切關注堰塞湖和周邊山體穩定性，採取有效措施嚴防發生次生災害。要強化現場人員管理，確保救援全過程安全。要妥善安置好受災群眾，周密細緻做好撫卹、救濟等善後處置工作。要對尼泊爾受災地區提供緊急援助，開展國際救援合作。

會議指出，要全面排查摸底風險隱患，抓緊開展青藏高原冰川冰湖資源調查，強化動態監測預警，提高災害鏈風險識別能力。要完善應急處置機制，加強上下游風險隱患監測預警和響應聯動，落實風險區轉移路線、安置地點等人員轉移措施。要建強搶險救援關鍵力量，在災害風險大的高原、山區、邊境等偏遠地區適當增加消防救援、工程搶險等力量佈局，提升斷路、斷電、斷網條件下的應急處置能力。要加強邊境災害管理國際合作，共同推動提升應急管理和防災減災救災水平。