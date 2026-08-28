成都機場開通西南首條直達非洲全貨機航線　外貿「新三樣」出港

據中國民航網消息，8月28日，從亞的斯亞貝巴起飛的埃塞俄比亞航空ET3005全貨機平穩落地成都天府國際機場，標誌着成都首條直飛非洲的全貨運航線正式開通，這也成為中國實施對非零關稅後新開的首條對非貨運航線，填補了中國西南地區直連非洲全貨機航線的市場空白。



8月28日，從亞的斯亞貝巴起飛的埃塞俄比亞航空ET3005全貨機平穩落地成都天府國際機場。（中國民航網）

8月28日，從亞的斯亞貝巴起飛的埃塞俄比亞航空ET3005全貨機平穩落地成都天府國際機場。（川觀新聞）

新能源汽車、光伏設備、鋰電池等外貿「新三樣」出港

據悉，成都天府—亞的斯亞貝巴航線將採用波音777F全貨機執飛，現階段每周一、周五執飛兩班，後續將通過動態優化運力，加密班次至每周4班。

該趟貨運航班進港方向將滿載非洲咖啡、鮮花、果蔬、牛羊肉等特色農林牧產品，把非洲大陸的風物特產高效輸送至中國西部市場。出港方向重點搭載新能源汽車、光伏設備、鋰電池等外貿 「新三樣」 高附加值智造產品，讓中國製造借航空通道揚帆非洲大陸。

首批出港貨物。（川觀新聞）

成渝地區龐大的消費市場與完善的商貿分銷網絡，能夠快速消化、分流非洲進口貨源，形成 「直達入境、本地集散、輻射全國」的進口貿易新格局，能持續提升成都對非進口貨物集聚力、配置力與流通影響力，助力西南地區成為中非進口貿易的核心承載高地。

8月28日，從亞的斯亞貝巴起飛的埃塞俄比亞航空ET3005全貨機平穩落地成都天府國際機場。（中國民航網）

航線開通後 成都出港貨源可分至非洲54個重點城市

埃塞俄比亞航空中國區總經理唐睿博接受採訪時表示，航線開通後，依託埃塞俄比亞航空亞的斯亞貝巴核心樞紐中轉優勢，成都出港貨源可高效分撥至拉各斯、阿克拉、達喀爾、恩德培、盧本巴希等非洲54個國家的重點城市，打通西部內陸直達非洲的空運鏈路，為中非商貿流通提供規模化、高效率的航空物流支撐。

8月28日，從亞的斯亞貝巴起飛的埃塞俄比亞航空ET3005全貨機平穩落地成都天府國際機場。（川觀新聞）

飛機過水門儀式。（川觀新聞）

據了解，今年1月至7月，天府國際機場口岸進出口額3303.5億元（人民幣），在成都航空口岸進出口額中佔比62.6%。