中歐北極貨櫃航線本周啟航　寧波赴英只需20天　命名「冰上絲路」

中國航運企業海傑航運將於本周開通全球首條穿越北極的常態化集裝箱運輸航線，引發外媒廣泛關注。這條周班航線從寧波舟山港出發，沿俄羅斯北方海航道航行，最終抵達英國費利克斯托港，全程約20天，較傳統蘇彝士運河航線40天的航程縮短近一半。



公司將該航線命名為「冰上絲綢之路」，致敬歷史上聯通中歐的古絲綢之路。首艘貨櫃輪「迪拜塔」號已於8月11日在舟山港裝貨，預計8月15日啟航。



去年9月23，貨輪「伊斯坦布爾橋」號準備寧波舟山港啟航，全球首條中歐北極集裝箱快航航線開通。（中國寧波網）

20天直達歐洲 航程縮半避開地緣咽喉

綜合《中國交通報》、《環球時報》，海傑航運去年9月已成功完成該航線首次試航，「伊斯坦布爾橋」輪從寧波舟山港啟航，用約20天時間抵達英國費利克斯托港，全程20天。若取道蘇彝士運河，該航程需約37天。

「伊斯坦布爾橋」輪從寧波舟山港啟航，用約20天時間抵達英國費利克斯托港，全程20天。（智谷趨勢）

按照已公布的航次表，海傑航運今年8月至10月將安排8個固定航次，投入7艘中小型集裝箱船，實行每周一班運營，往返於中國寧波與英國弗利克斯托、荷蘭鹿特丹、德國漢堡之間。

中國航運企業海傑航運將於本周開通全球首條穿越北極的常態化集裝箱運輸航線。（海事服務網CNSS）

海傑航運代表向《環球時報》表示，公司已與弗利克斯托、鹿特丹、威廉港、安特衛普等合作碼頭達成專屬合作，船舶享有綠色通道優先靠泊權益，減少錨地等候帶來的額外物流支出。

英國《金融時報》指出，全球主要航運咽喉所在區域局勢動盪，讓北極航道的吸引力愈發凸顯。安聯保險全球海運風險諮詢主管拉胡爾·坎納表示，「船東和航運企業如今更多將北極和北方海航道視作機遇，一方面能節省大量時間與航運成本，另一方面還可以避開所有地緣政治咽喉要道和衝突海域」。

2025年10月13日，在英國菲力斯杜港（Felixstowe），中歐北極快航線首艘貨船駛入碼頭。（新華社）

北極航運熱潮升溫 冰級船舶訂單急增

市場對北極航運的熱情同樣體現在抗冰船舶訂單的增長上。航運數據機構Veson Nautical數據顯示，2025年全球共建造167艘抗冰船，創十餘年來新高；今年另有164艘抗冰船計劃建造。

2025年夏季，北方海航道集裝箱船通航次數達23次，創歷史新高，2024年僅為15次。夏季北極海冰向南消融範圍足夠大，船舶無需破冰即可通行。

圖為2017年9月陸籍「天健輪」取道冰上絲路從連雲港前往歐洲時，在巴倫支海遇到北極光。（新華社）

「冰上絲路」重塑全球貿易格局 生態爭議同步升溫

意大利《24小時太陽報》報道稱，這條航線被稱作「冰上絲綢之路」，象徵東西方古老貿易紐帶的接續，中國正試圖通過這條北極航道重塑全球貿易地理格局。

北極航線主要由兩條航線組成，一是俄羅斯以北的東北航線，從白令海峽開始，穿過楚科奇海、東西伯利亞海、拉普捷夫海、喀拉海、巴倫支海到達北歐；另一條是加拿大和美國阿拉斯加北面的西北航線，由戴維斯海峽開始，穿過加拿大北極群島、美國阿拉斯加到達白令海峽。(香港01製圖)

此外，海傑航運制定了清晰的分階段通航發展目標：未來3至5年內，力爭實現每年4個月左右的穩定通航時間；長遠計劃在5至10年內，達成北極航線全年通航的目標。

不過，北極航線的開通亦引發環保關注。丹麥航運巨頭馬士基早在2018年就派出首艘貨櫃船穿越北極航線，但其後馬士基和許多歐洲企業承諾不再走這條航線，以避免破壞脆弱的北極生態系統。