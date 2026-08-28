西藏泥石流｜增至5死558人失聯　李強赴西藏吉隆指導搶險救援工作

新華社報道，8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。災害發生後，前方指揮部組織重災核心區搜救突擊隊，克服重重困難，於27日16時30分抵達中尼邊界國門位置，傳回災後圖像，開展現場搜救。截至28日15時，災害已致5人遇難，558人失聯。



國務院總理李強8月27日赴西藏日喀則市吉隆縣指導吉隆口岸泥石流災害搶險救援和應急處置工作。李強指出，堅持人民至上、生命至上，全力以赴做好搶險救援和應急處置工作。



8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

李強抵達日喀則機場後立即趕往吉隆受災區域，實地察看災情，看望慰問搶險救援人員。他指出，這次災害造成重大人員傷亡失聯，令人十分痛心。要科學制定搜救方案，千方百計搜救失聯人員，只要有一線希望，就要盡最大努力。

他提到，要搶修道路、通信、電力等受損基礎設施，盡快暢通救援通道。李強向奮戰在一線的搶險救援人員表示感謝，希望他們克服困難、連續作戰，並叮囑他們一定要做好自身安全防護。

李強赴西藏日喀則市吉隆縣指導吉隆口岸泥石流災害搶險救援和應急處置工作。這是李強來到安置點看望受災群眾。（新華社）

李強在吉隆泥石流災害前方指揮部聽取西藏自治區和有關方面的工作彙報。他表示，要統籌調度安排救援力量裝備，強化現場統一指揮，進一步全面摸清失聯人員情況，有力有序有效開展現場救援。要用心用情做好善後處置，對遇難、失聯人員家屬加強人文關懷和心理疏導，落實好撫卹、救濟等措施。

國務院總理李強8月27日赴西藏日喀則市吉隆縣指導吉隆口岸泥石流災害搶險救援和應急處置工作。（新華社）

此外，李強提到，要加強受災及周邊區域氣象、水文、地質等監測預報預警，做好衛生防疫消殺，嚴密防範次生災害。要公開透明做好災情和搶險救援工作信息發佈。要加強涉外應急處置和溝通協調，與相關外方一道做好失聯人員摸排、善後處置等工作。要進一步發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員幹部先鋒模範作用，帶領受災群眾堅定信心、共渡難關。

李強指出，當前中國仍處於主汛期，防汛、防颱風形勢依然嚴峻複雜。要堅持極限思維、底線思維，堅決克服麻痹思想，緊盯重點區域和部位加密巡查排險，扎實做好各類災害防禦工作，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。