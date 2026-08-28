哈爾濱艦退役｜首艘跨洋訪美軍艦被封｢中華第一艦｣ 2004年曾訪港
撰文：許祺安
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8月28日，被譽為「中華第一艦」的中國第二代國產飛彈驅逐艦首艦、112艦「哈爾濱艦」在青島某軍港退出現役。2004年4月30日至5月5日，「哈爾濱艦」曾作為解放軍海軍艦艇編隊其中一員訪問香港。
據新華社報道，8月28日上午，被譽為「中華第一艦」的中國第二代國產導彈驅逐艦首艦112艦，在青島某軍港退出現役。
112艦是中國自行研製建造的第二代主戰艦艇，是052型導彈驅逐艦首艦，艦名為「哈爾濱艦」。該艦裝備有艦炮、艦空導彈、艦艦導彈等多種武器系統，可搭載2架直升機，具備完整的對空、對海、對潛作戰能力，是海軍水面艦艇作戰能力實現重大跨越的象徵。
112艦1991年8月下水，1994年5月加入人民海軍戰鬥序列。30餘年來，112艦始終處在軍事鬥爭和重大任務一線，先後完成重大戰備演訓任務百餘項，安全航行40餘萬海里。
1997年，該艦出訪美洲四國，實現海軍艦艇首次橫跨太平洋、首訪美洲大陸的歷史性突破；2013年執行第14批護航任務期間，該艦官兵應邀組成方隊參加塞舌爾國慶閱兵，開創人民海軍徒步方隊參加外國國慶閱兵的先河。
入列以來，112艦先後出訪俄羅斯、美國、澳大利亞等20個國家22個港口，與多國海軍舉行聯合軍演17次，接待60多個國家的軍隊高級將領參觀訪問。
2003年，112艦被中央軍委授予「海上先鋒艦」榮譽稱號。2004年4月30日至5月5日，為紀念海軍成立55周年，「哈爾濱艦」作為解放軍海軍艦艇編隊一員親臨香港。
退役後，這艘服役超過30年、累積航行逾40萬海里的戰艦將作為國防教育基地，靠泊人民海軍首任司令員蕭勁光的故鄉湖南省長沙市，供市民遊客參觀學習。
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