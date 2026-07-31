央視首次公開052D驅逐艦部署鷹擊-20　或強化遠程反艦打擊能力

《央視新聞》7月28日發布的解放軍「致勝」主題片首次公開了「鷹擊-20」導彈從噸位較小的052D型驅逐艦上發射的畫面。畫面顯示，這枚高超音速導彈從052D型驅逐艦前甲板的垂直發射系統中彈射升空，隨後發動機點火飛離。此次畫面的公開，意味著具備遠程高超音速反艦打擊能力的海軍艦艇數量有望大增。



解放軍「致勝」主題片首次公開了「鷹擊-20」導彈從052D型驅逐艦上發射的畫面。（央視新聞）

解放軍「致勝」主題片首次公開了「鷹擊-20」導彈從052D型驅逐艦上發射的畫面。（央視新聞）

《聯合早報》援引彭博社（Bloomberg）和美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）報道，這是鷹擊-20首次從052D型驅逐艦上發射。此前中國軍方公布的畫面顯示，鷹擊-20導彈曾從萬噸級的055型驅逐艦無錫艦上發射。據悉，052D型驅逐艦滿載排水量達7500噸，主要裝備「海紅旗-9」防空導彈和「鷹擊-18」亞音速反艦導彈等武器。

鷹擊-20導彈曾從萬噸級的055型驅逐艦無錫艦上發射。（中國軍號）

報道指出，目前尚不清楚鷹擊-20是否已與052D型驅逐艦完成實戰化整合。若將這款導彈廣泛部署於052D型驅逐艦，將大幅擴充中國海軍具備遠程高超音速打擊能力的艦艇規模。當前有35艘052D型驅逐艦在役，且仍在持續建造。

萬噸級055型驅逐艦。（央視新聞）

鷹擊-20在2025年9月的閱兵儀式上首度亮相，外界推測其巡航速度超過6馬赫，末段攻擊速度可達9馬赫，射程超過1000公里。導彈具備大範圍滑翔和機動變軌能力，飛行軌跡難以預測。

中國軍事專家宋忠平向《環球時報》英文版指出，鷹擊-20已展現極高的標準化水平，未來有望作為標配武器搭載在多型先進戰艦上，這將強化中國海軍對航母等大中型水面艦艇的打擊火力。