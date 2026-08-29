西藏泥石流｜中方增至7死554失聯　救援隊廢墟搜尋、拉網式排查

新華社報道，8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。截至29日1時，中方確認西藏吉隆有7人死亡，554人失蹤，一支消防救援隊伍昨日下午抵達受災最嚴重的吉隆口岸區域搜救。



據尼泊爾國家減少災害風險管理局28日公佈的數據，截至當地時間28日19時，尼泊爾北部地區山洪造成的死亡人數升至579人，失聯人數升至1924人。



救援隊持續進行廢墟搜尋、拉網式排查。（人民日報）

救援隊持續進行廢墟搜尋、拉網式排查。（人民日報）

8月29日，西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害救援持續進行中。國家應急管理部、國家消防救援局調派的中國救援隊四川消防救援總隊陸地搜救隊，持續在吉隆口岸泥石流災害現場開展廢墟搜尋，隊員們克服複雜地形條件，對重點區域進行細緻勘查、拉網式排查，持續開展不間斷搜救作業。

目前，各項搶險救援工作有力有序推進。已到位各級專兼職救援力量2141人，組織自然資源等領域專業力量86人，攜帶相關設備，加強周邊山體、道路等重點區域地質災害隱患排查，設置一個5人觀測哨對堰塞湖進行實時監測，堅決防範次生災害；組織消防救援、鄉鎮幹部共505人次深入一線開展救援；已搶通道路1.02公里。