西藏泥石流｜尼泊爾拒外國救援隊　韓擬談判　據報因2015年爆亂象

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，造成逾500人死亡。雖然多國表示願派遣救援隊協助搜救，但尼泊爾外交部28日表示，目前未需要外國援助來展開搜救行動，有意派出救援隊的韓國則稱談判中。印媒指，該國現時僅接納物資援助，背後原因與2015年時多國隊伍抵達出現亂象有關。



尼泊爾與中國西藏邊境地區2026年8月26日爆發泥石流，造成大量傷亡，圖為尼泊爾一側情況（Handout via REUTERS）

在這次泥石流慘劇中，失蹤者包括數百外國遊客，多個國家均表示有意派出救援隊，但尼泊爾外交部28日表示，「我們的安全機構正在展開搜救行動。目前我們不需要此類援助。」

尼泊爾傳媒報道，印度、中國、美國、英國、日本、韓國等都已提出向該國派出隊伍，但韓國外交部證實，尼泊爾已表達暫無接收外國救援隊的計劃，韓方稱會繼續就此事與尼泊爾談判。

尼泊爾與中國西藏邊境2026年8月26日發生恐怖泥石流，圖為尼泊爾一側情況（Reuters）

尼泊爾外長希西爾（Shishir Khanal）之後指，若救援行動涉及特定挑戰，例如是隧道或其他複雜結構時，尼泊爾政府會向國際社會尋求技術援助，他否認是不接納友好國家的幫助。

《印度時報》引述一名來自尼泊爾外交部的消息人士指，2015年尼泊爾經歷地震後，多國救援隊曾赴尼泊爾幫忙，但因而出現難以協調、爆發矛盾的亂象，故此當地政府這次希望採取更中央化的處理方法，而尼泊爾軍方與警方認為已能自行管理救援行動。