西藏泥石流｜CCTV曝守崗13年民警災前全力疏導　網：向英雄致敬

新華社報道，8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。截至28日15時，災害已致5人遇難，558人失聯。一段流傳網絡的影片顯示，在泥石流災害來臨前，幾乎所有人都在本能避險，有一人堅守崗位，拼盡全力疏導滯留群眾。據了解，這名民警叫黃棚，已在吉隆口岸堅守13年。



內媒《北京青年報》報道，據CCTV畫面顯示，在泥石流災害來臨前，民眾都在慌亂撤離，出入境邊防檢查站一名民警仍堅守崗位，不顧身後洪流，一遍遍護手呼喊，引導人群往安全地帶撤離。甚至還前往旁邊的「遊客服務點」呼叫裏面的人員逃生，拼盡全力疏導群眾。

出入境邊防檢查站一名民警仍堅守崗位，不顧身後洪流，一遍遍護手呼喊，引導人群往安全地帶撤離。（影片截圖）

出入境邊防檢查站一名民警仍堅守崗位，不顧身後洪流，一遍遍護手呼喊，引導人群往安全地帶撤離。（影片截圖）

據央視總台從西藏邊檢總站吉隆邊檢站獲悉，這名民警叫黃棚，重慶潼南人，是吉隆出入境邊防檢查站執勤二隊副隊長。他出生於1991年11月，2013年6月參加工作，已經在吉隆口岸堅守13年。認識黃棚的人介紹，他在去年考取了中級檢查員證書。生活中的他溫和謙遜，工作時則極致認真、兢兢業業。

影片流傳到網絡後引起無數網民為之動容，「最後30秒的視頻裏，他指揮了20秒」「向英雄致敬！」「祈禱邊檢站的同志們平安歸來！」

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（軍情時間到）