西藏泥石流｜只有7分鐘逃生！央視動畫演示跨境泥石流高速破壞力

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。截至29日1時，中方確認西藏吉隆有7人死亡，554人失蹤，一支消防救援隊伍昨日下午抵達受災最嚴重的吉隆口岸區域搜救。



據尼泊爾國家減少災害風險管理局28日公佈的數據，截至當地時間28日19時，尼泊爾北部地區山洪造成的死亡人數升至579人，失聯人數升至1924人。



央視透過全過程動畫演示泥石流是如何發生的？以及為什麼有如此強的破壞力？



據央視報道，此次災害為跨境鏈式災害，源頭位於尼泊爾境內高程約5140米的錯堅河上游冰川，冰崩總面積62萬平方米。冰川整體崩塌後，高速裹挾鏟刮溝道鬆散堆積物，匯入中尼界河郭巴峽曲，向西匯入東林藏布並演化成強衝擊力泥石流，最終重創吉隆口岸及下游區域。

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此次泥石流因超大高差與超高流速形成極強破壞力，20公里運動路徑內垂直高差近3300米，從冰川崩塌到泥石流衝擊吉隆口岸僅用時7分鐘，平均流速達每秒50米，群眾幾乎沒有避險反應時間，災害規模、衝擊力度以及傷亡情況極為嚴重。

高速泥石流衝擊了吉隆藏布之後，分兩個方向：一路向上遊方向，影響距離將近三公里。另一路則沿著吉隆藏布向下游，往尼泊爾境內持續運動，影響距離數十公里。此外，災區已形成堰塞湖。專家提示，一旦發現上游洪水下洩，需向斜坡方向撤離。