涉河北張家口白菜蘸甲醛保鮮事件　3人被採取刑事拘留措施

8月29日，據內媒《澎湃新聞》報道，涉河北省張家口市康保縣「8月22日甲醛保鮮」事件，公安機關刑事立案後，3名犯罪嫌疑人已被採取刑事拘留措施，案件正進一步偵辦中。



內地博主「漁獵齊哥」發布影片稱，在河北張家口市康保縣屯墾鎮，隨機挑選多個大白菜裝載掛車，均存在裝車前蘸取甲醛溶液用於保鮮的情況。（影片截圖）

內地博主「漁獵齊哥」發布影片稱，在河北張家口市康保縣屯墾鎮，隨機挑選多個大白菜裝載掛車，均存在裝車前蘸取甲醛溶液用於保鮮的情況。（影片截圖）

據此前報道，8月22日，內地博主「漁獵齊哥」發布影片稱，在河北張家口市康保縣屯墾鎮，隨機挑選多個大白菜裝載掛車，均存在裝車前蘸取甲醛溶液用於保鮮的情況。河北康保縣人民政府 發布情況通報稱，經初步核查，影片反映情況屬實，系收購商為蔬菜運輸保鮮，在裝運過程中的違法行為。

在河北省張家口市康保縣，有人給白菜蘸取甲醛溶液用於保鮮。（抖音@漁獵齊哥）

甲醛白菜｜遭外地封殺 河北康保1.1萬畝白菜滯留地裏 農戶無奈

8月23日，針對輿論關注的河北省張家口市康保縣「白菜收購環節蘸取甲醛溶液」問題，國務院食安辦、農業農村部、市場監管總局高度重視，第一時間指導屬地調查核實，依法從嚴從快處置，對涉事白菜流向進行追查。目前，公安部門已對相關人員、車輛依法採取強制措施，案件正在進一步偵辦中。