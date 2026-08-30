華強北掃貨、逛機械人店和遊深圳蘭桂坊　500萬外國旅客到訪深圳

外國遊客來中國，深圳已成為其中一個熱門目的地！截至8月4日，2026年經深圳口岸入出境外國人已突破500萬人次，相比去年提前58天達成。其中，深圳機場出入境外國人已超102萬人次，創歷史同期新高。



500萬人次老外湧入深圳，究竟他們最愛去哪裏呢？

華強北：老外「科技掃貨」第一街

華強北每天都有遊客到訪，耳機、智能手錶等都是他們喜歡的科技產品，「空手來，滿箱走」的情況屢見不鮮。（視覺中國/當代中國授權）

擁有超過1,670萬訂閱者的科技網紅Linus Tech Tips，來華後當即趕去華強北朝聖，一探這片科技天堂。他用8,000元即場砌機，測試「老外有沒有被坑」，短片播放量超過160萬，評論區裏的科技迷都驚嘆華強北的產品「又多又齊」。

在華強北的數碼門店，手機、耳機、按摩儀、智能手錶林林總總。店員透露，幾乎每天都有海外遊客到店消費，外籍客人平均客單價可達一兩千元，西班牙、泰國部分遊客單次消費可達六七千元。不少人「空手來、滿箱走」，甚至因買太多需要現場買行李箱。

科技博主親身來到華強北砌機，驚訝這裏甚麼科技零件都能夠找得到。（Linus Tech Tips短片截圖）

華強北日均客流量75萬人次，每天接待外國人超過8,000人次，商戶銷售外貿佔比普遍超過7成。AI眼鏡、無人機、機械人都是老外喜愛的產品。

去哪兒旅遊平台《2026上半年入境遊報告》顯示，深圳穩居全國入境遊熱門城市前四，華強北更是躋身全國最受外國遊客歡迎的商圈前十。價錢相宜的科技潮物令華強北成為外國遊客「科技掃貨」的第一站。

機械人6S店：老外穿戴外骨骼大呼驚喜

英國網紅博主Joel and Emilia在《深圳——48小時體驗全球最先進城市》影片中，抵達後第一時間直奔龍崗全球首家機器人6S店。

Emilia在機器人6S店試穿外骨骼裝備，啟動一刻已驚呼連連，大讚「行到停不下來」。（Joel and Emilia短片）

Joel戴上裝置，利用腦部控制賽車的速度，大呼神奇。的（Joel and Emilia短片截圖）

走進店內，機械臂拉花沖咖啡讓他們驚呼連連；穿上外骨骼裝備行走時，兩人更直呼「像被科技推着走」，驚嘆中國生活彷彿在2100年。

這家集展示、體驗、銷售於一體的6S店，自2025年開業一年來已接待遊客數十萬人次，海外訪客逾三成。機械臂彈奏鋼琴、人形機器人隨節拍起舞，遊客一邊體驗智能遊戲，一邊拍照分享：「親手觸摸、面對面互動，感覺十分奇妙。」

崗廈北「深圳之眼」驚艷老外 車廂也是「景點」

在深圳，連公共交通都能成為旅遊景點。

Joel and Emilia來到崗廈北站，瞬間被巨大穹頂結構「深圳之眼」震撼。入閘時，人臉識別黑科技更讓他們直呼「像到了未來」。車廂內，不時看到遊客聚集在車頭，看無人駕駛的列車在隧道內飛馳。

遊客在崗廈北站內體驗人臉識別入閘科技，興奮不已。（視覺中國/當代中國授權）

外籍遊客擠在車頭，目不轉睛盯着無人駕駛列車在隧道內飛馳。（視覺中國/當代中國授權）

不止地鐵，無人駕駛網約車也是旅遊清單上的必體驗項目。看到網約車上的智能導航，老外都看得目瞪口呆。

外籍遊客擠在車頭，目不轉睛盯着無人駕駛列車在隧道內飛馳。（視覺中國/當代中國授權）

海上世界：深圳蘭桂坊

深圳的吸引力還在於「國際化生活」。蛇口街道是深圳市國際化程度最高的街區之一，有來自超過80個國家和地區的3,000餘名外籍居民生活在此，外籍人口密度位居全市前列。國際學校、跨國公司、高端住宅與老牌外籍酒吧在此交錯分布，在這裏集聚的老外不僅是觀光遊客式的短暫停留，而是真正融入社區的長期居民。

與蛇口街道一街之隔的海上世界，便老外最喜歡逗留的地方之一。這裏匯聚數十間西式清吧、墨西哥餐廳、意大利餐廳等各國風味食肆，晚上更是外籍人士最集中的夜生活地帶，被譽為深圳「蘭桂坊」。

明華輪是海上世界核心地標，它是一艘退役郵輪，輪上的「海上世界」四字由鄧小平題寫。內部設有餐廳酒吧和沉浸式劇，是遊客必到的打卡點。（視覺中國）

明華輪是海上世界核心地標，它是一艘退役郵輪，輪上的「海上世界」四字由鄧小平題寫。內部設有餐廳酒吧和沉浸式劇場，是遊客必到的打卡點。（圖片來源：視覺中國）

高端商場雲集 連公園都吸引

深圳的高端商場與城市建築，同樣是外國遊客鏡頭下的焦點。羅湖萬象城匯聚國際奢侈品牌與潮流首店，是購物休閒的熱門地標；南山萬象天地以「街區+mall」的開放式設計，更是年輕人的時尚據點。

Emilia 夜遊深圳城市，感覺就像飛越未來一樣。（Joel and Emilia短片截圖）

而深圳的公園更顛覆想像，深圳灣公園坐擁絕美濱海步道與候鳥景觀，在蓮花山公園可俯瞰城市天際線。這些免費的綠色空間，讓外籍遊客在享受科技與繁華之外，也能躺在草地上曬太陽、吹海風，享受漫活時光。

在深圳，即使公園草地也是景點，老外們在草地上鋪上軟墊，點一杯外帶茶飲，休閒一會，享受美好時光。（網上圖片）

深圳入境憑甚麼屢創新高？

外國遊客入境深圳創新高，離不開三大政策推動。

免簽政策直接帶動「入境流量」。根據國家移民管理局，240小時過境免簽適用國家已增至57國，深圳寶安國際機場、蛇口港、廣深港高鐵西九龍站三個口岸均已適用。

深圳也是實施144小時過境免簽的城市之一。今年整體經深圳口岸免簽入境外國人達126.9萬人次，佔入境總量50.9%，較去年同期增長47.5%。

另外，航線加密為外國遊客大開方便門。深圳機場上半年國際及地區旅客量達316.9萬人次，國際客運航線共63條，每周計劃執行航班超900班。

為了吸引更多遊客，深圳在大型交易會上設有服務站，為在場人士解答離境退稅優惠政策。（圖片來源：視覺中國）

離境退稅便利化更大大提升外國遊客購物意欲。廣東已實現五省區「即買即退」跨省互認，深圳六大口岸均設離境退稅服務，全市退稅商店超過2,500家。上半年退稅商品銷售額10.2億元，較去年增長1.14倍。

為了吸引更多遊客，深圳在大型交易會上設有服務站，為在場人士解答離境退稅優惠政策。及（視覺中國/當代中國授權）

城市魅力與政策開放，令世界正進一步認識深圳。深圳對於國際友人的吸引力，相信會愈來愈大。

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