內蒙古發現北方最早 ｢龍鳳｣形象泥塑　距今4300年

《新華社》報道，近日，內蒙古自治區文物考古研究院寨子塔石城址考古隊在一座龍山時代墓葬中發現一組「龍鳳」形象泥塑。專家確認這組泥塑是中國北方地區迄今所見年代最早、造型最明確的「龍鳳」實物組合。



寨子塔石城址位於內蒙古鄂爾多斯市準格爾旗境內，是一處龍山時代石城遺址，總面積42萬平方米。

內蒙古寨子塔石城址M38墓俯視圖。（新華社）

內蒙古自治區文物考古研究院院長孫金松介紹，本次發現的泥塑出自一座長方形土坑豎穴墓。墓主人仰身直肢，頭向東北，頸部右側隨葬一枚鑲嵌綠松石的玉璧，「龍鳳」形泥塑對稱分佈於墓主軀體兩側。「龍」形泥塑位於墓主人右側，頭向與墓主人一致。「鳳」形泥塑位於墓主人左側，呈翱翔升騰之勢。

頸部右側隨葬一枚鑲嵌綠松石的玉璧。（內蒙古日報）

根據測年結果，墓主人死亡絕對年代約為公元前2300年。對墓主人牙釉質膠原蛋白的穩定同位素分析顯示，其飲食結構以粟作農業為基礎，但攝入了遠超常人的動物蛋白或特殊食物資源。這說明墓主人生前享有較高的物質資源與社會地位。

孫金松說，寨子塔石城址「龍鳳」泥塑是中國北方地區迄今發現年代最早且造型明確的龍、鳳實物組合，將「龍鳳」具象化的出現時間推至龍山時代，為研究龍山時代先民精神信仰及喪葬觀念提供了珍貴材料。此外，這一發現表明河套地區在中國早期精神文化創造中具有獨特貢獻，佐證了中華文明多元一體格局。