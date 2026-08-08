內地親子遊｜一杯牛奶的誕生　蒙牛總部原來能這樣玩！附旅遊資訊

相信很多人嘗過蒙牛奶製品，卻未必知道，位於內蒙古呼和浩特的蒙牛總部，本身就是一處可開放參觀的工業旅遊景點。



由品牌故事到自動化生產線，再到牛奶由原料變成成品的製造流程，這裏把原本抽象的現代乳品工業，變成一趟可以親眼感受的探索之旅。事不宜遲，馬上出發開啟蒙牛之旅！



蒙牛總部基地 探秘「乳都」牛奶源頭工廠

提起內蒙古呼和浩特，很多人首先想到的或許是草原風光，但這座城市其實還有另一張鮮明名片——「中國乳都」。

廣闊草原與優質奶源，孕育出當地成熟而完整的乳品產業，蒙牛、伊利等知名企業亦在此發展，令乳業成為呼和浩特最具代表性的城市符號之一。

位於和林格爾盛樂經濟園區的蒙牛乳業總部基地，正是一處能讓人近距離認識這座「乳都」魅力的地方。

這裏既是蒙牛總部，也是國家4A級工業旅遊景區，自2007年正式開放以來，逐步發展成融合參觀、科普與品牌體驗的特色景點。

對遊客而言，來到蒙牛總部不只是看工廠，更像是走進呼和浩特乳業版圖的一個縮影。透過生態草場、綠色牧場與綠色工廠等概念，遊客可以更具體地感受「從牧草到餐桌」的產業鏈如何運作，也讓這趟呼和浩特之行多了一份新鮮感。

蒙牛總部參觀亮點：一條路看懂一杯牛奶的誕生

來到蒙牛總部基地參觀，不用自己摸索路線，園區一般會按人數安排導覽，沿固定參觀路線依次走過展示區、生產車間與體驗環節，整趟行程約1至3小時，第一次來也能輕鬆跟着走。

進園後，遊客通常會先到接待與展示區，透過沙盤、屏幕及品牌資訊，快速認識蒙牛的發展歷程與園區整體布局。

之後再沿特設的全封閉參觀通道深入工廠，近距離俯瞰自動化生產車間，液態奶由加工、灌裝到包裝的流程一目了然，也是整趟旅程最值得細看的部分。

現場還可品嘗牛奶、冷飲等乳製品，部分區域亦設有互動體驗，令整趟參觀不只是看展板、看車間，而是多了幾分沉浸感與趣味。

AI機械人實時導覽講解 蒙牛總部科技感滿滿

如果說生產線展示讓人看懂一杯牛奶如何誕生，那麼蒙牛總部基地新加入的智能導覽與互動設計，則進一步令這趟工業旅遊變得更有科技感。

園區設有AI人形機器人導覽，配合講解與互動體驗，令原本較為專業的乳業知識變得更容易理解，也令參觀過程不再只是單向地「看工廠」。

此外，園內亦增設「乳趣牛奶工坊」、益生菌科普體感區及義式軟冰淇淋體驗區，讓遊客透過更輕鬆的方式了解乳品成分、發酵概念及冷飲製作。

由自動化生產線到互動體驗區，整個過程像是把一杯牛奶的誕生記一步步攤開在眼前，既有得看，也有得玩。

對第一次接觸工業旅遊的人來說，蒙牛總部既有現代乳業的真實感，也保留了旅遊景點應有的輕鬆節奏，作為呼和浩特行程中的半日遊選擇，的確頗有新意。

旅遊小資訊

蒙牛乳業總部基地工業旅遊景區

地址：內蒙古呼和浩特市和林格爾縣乳業開發區蒙牛六期工廠（北門）

開放時間：09:10am-11:00am、1:30pm-4:00pm

門票：免費參觀，參觀前可通過微信小程序預約

建議逗留時間：建議遊玩1-3小時

