為轟-20等新型航空器測試做準備？美媒指新疆試飛基地大規模擴建

美國軍事媒體報道，中國正加快擴建新疆一處神秘試飛基地，用於測試下一代作戰飛機。基地近期新建多座大型機庫等設施，被認為可能為包括轟-20隱形轟炸機在內的新型航空器測試做準備。



美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）星期五（8月28日）報道，行星實驗室（Planet Labs）8月27日拍攝的衛星圖像顯示，這座位於新疆、靠近羅布泊核試驗基地的空軍基地，今年以來正進行大規模擴建。

在主跑道南端，一條與跑道平行的新滑行道正加緊施工，並將連接中央停機坪和主機庫。這條接近完工的滑行道建成後，可減少飛機沿跑道反向滑行的需要，從而提高機場運作效率和同時保障多架飛機起降的能力。

四個新的大型機庫，有一個停機坪，可通往南部滑行道。 （2026 Planet Labs）

地理情報研究人員西蒙（Damien Symon）指出，尤其值得關注的是基地南部正在興建的數座大型機庫，每座面積約80米乘40米。

其中三座機庫集中建在南側停機坪，另一座位於更南面的區域，尺寸有所不同。報道稱，這些機庫可直接連接新建滑行道，規模足以容納解放軍現役各種戰術和戰略飛機。

報道稱，最新建設的設施可能並非服務於現役機型，而是為尺寸更大、尚處測試或研發階段的新型航空器做準備。

2026年8月27日，Lop Nur空軍基地的鳥瞰圖。（2026 Planet Labs Inc）

《戰區》認為，考慮到基地位置偏遠以及轟-20項目高度敏感，這一基地可能是這款隱身轟炸機的理想測試地點，新建大型機庫也不排除是在為其進駐做準備。但目前沒有證據顯示轟-20將在此測試或進駐。

報道稱，這座基地近年來持續擴建。2023年，主要停機坪大幅擴大，並新增一座大型機庫；2025年，停機坪兩側又陸續增建針對戰術固定翼飛機的機庫。從2025年5月開始，基地建設速度進一步加快。

《戰區》去年曾通過衛星圖像發現，被外界稱為中國兩款第六代戰鬥機設計的殲-36和J-XDS先後出現在這座基地。這兩款飛機分別來自成都和瀋陽的研制體系，卻遠離各自廠商所在地機場，顯示該基地正承擔越來越重要的新型飛機試飛任務。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

