解放軍轟20匿蹤轟炸機呼之欲出？台學者：劍指｢反介入/拒止｣戰場

解放軍空軍副司令王偉，日前證實解放軍新一代匿蹤戰略轟炸機「轟20」就快要問世。儘管北京官方不曾公開任何外型，和各項性能，但內媒依然指稱，具備良好的遠程戰略打擊力。台灣戰略學者分析，該款機種主要目標不是對付台灣軍隊，卻可能用於阻止美軍等盟邦馳援台海。



解放軍空軍副司令王偉3月11日對外表示，「轟20很長時間了，大家都很期待，這款飛機對空軍來說，有什麼意義，值得驕傲也值得你去興奮。」儘管轟20還沒問世，實機外觀也未曾亮相，不過2021年解放軍招募影片，畫面不過短短幾秒，已給了各界無限聯想：因為從構型到場面布置，轟20的模擬示意，和美國的B21轟炸機相比，與其說模仿更像是較勁。

內媒指稱，轟20的最大航程將上看13000公里，5千公里左右的作戰半徑，將讓這款首次自主研發的大型轟炸機，得以戰略遠程打擊，加上匿蹤能力更讓對岸自豪，一旦完成試飛足以對美國彎道超車。

從殲20、運20，再到直20，有分析指，解放軍軍備演進，既反映其戰略布局，也象徵自主研製能力提升，足以讓解放軍不須再處處仰賴俄系武器。

台媒TVBS引述前台灣空軍F-16種子教官黃揚德分析，「就目前看到流出的推斷動畫畫面，轟20一共有三種不同的構型，有一個是沒有尾翼的造型，我們講說這個翼端帆，那第二種的構型，是後面是雙直尾翅的，第三種的構型現在目前看得到的，這個想像圖也好或者是模型也好，雙直尾翅是可以，可以立起來可以放下去的，名嘴在看的就是說，它有一個等離子的一個隱身技術，就要看它這個各項的性能，是不是能夠禁得起考驗。」

台防部下屬國防安全研究院中共政軍作戰所副研究員舒孝煌則稱，「因為考量到它的這個作戰環境，解放軍不像美軍一樣，整個太平洋中間的整個航路上面，對它來說都是安全，即使部署到前進基地也是安全，那等於一出海它可能就會面臨，極高度的這種空中威脅，所以它必須要很好的這樣的匿蹤性能，另外它也沒有海外基地，所以它這個航程可能會要非常大，轟6根本不能算是戰略轟炸機，因為它的航程很短，所以轟20可能會扮演，它在戰略鐵三角裡面，一個非常重要的角色。」

轟6是中型後掠翼噴氣式戰略轟炸機，該機在中國主要擔任戰術戰略轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等多種任務。（資料圖片）

然而，針對長航程高載彈量的遠程重火力佈署，學者直指，轟20的角色設定，顯然不只在印太。

台灣淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源認為，解放軍若要建立一個戰略空軍，其遠程戰略投送，包含縱深打擊跟核打擊等方面都需要加強，而轟20當要能夠補足這一塊短板，成為解放軍能夠完成核打擊三位一體的空機。

《大國起飛》宣傳片首次披露一款疑似新型遠程轟炸機的前向輪廓圖，不少人認為那可能就是「轟-20」。（資料圖片）

此外，學者點明，完善同世代機種彼此協力，對解放軍戰略部署至關重要，這一點也或在轟20的未來看到實踐。

最後，楊太源補充道，「解放軍轟20當然希望能把美軍，包含將前往增援台灣的美軍或是日本的自衛隊阻擋在台灣海域之外，讓它有更充裕的時間，或更充裕的空間來解決台灣問題，這對台灣防衛而言一定是有影響」，因此，楊太源認為，轟20的目標不是只用在對付台灣軍隊，更是用在對台灣有影響的另外一個戰場上。