有片｜中超球員阮奇龍進球慶祝　直播高舉「停止虐待動物」護脛板

8月29日晚上中國足球超級聯賽（中超）舉行河南建業與重慶銅梁龍賽事，賽事進行至下半場57分鐘，重慶銅梁龍25歲隊員阮奇龍接應隊友傳送後遠射破門。進球後，他興奮翻越場邊廣告牌慶祝並突然拿下護脛板舉起，該護脛板上印有「停止虐待動物」宣傳標誌及「黑白貓」（奶牛貓）圖案，過程經由全國電視及網絡直播傳送，引發網民及球迷熱議。



有微博博主稱，「這應該是中國第一起在電視直播中，公眾人物明確表達停止虐待動物、呼籲專門立法的訴求，值得銘記」。阮奇龍30日則在微博發文稱「做自己 今年首球 感謝大家」，據了解這是自他2023年傷病後重返中超的首個進球，該微博下方則有許多網民發文針對他聲援動物保護表示感謝。



25歲球員阮奇龍接應隊友傳送後遠射破門。進球後，他興奮翻越場邊廣告牌慶祝並突然拿下護脛板舉起，該護脛板上印有「停止虐待動物」宣傳標誌及「黑白貓」（奶牛貓）圖案。

阮奇龍30日則在微博發文稱「做自己 今年首球 感謝大家」。

據了解，護脛板上的黑白圖案源於2023年內地知名的虐殺動物事件。當時知名美食影片博主「杰克辣條」（徐某輝）偷走一隻黑白貓殘酷虐待致死，更將虐殺過程拍成影片上傳至網絡炫耀及販售。事件當時引發多地民眾及保護動物人士極大憤慨，甚至發起悼念活動及要求當局就「反虐待動物」立法的聲援行動。

據當時報道，徐某輝虐死的貓咪是一隻特別有骨氣的黑白貓，網民指「經歷了三天飢餓、鐵簽子扎、刀割、摔打、電線繩子綁著扔樹葉、老虎鉗拔指甲、用剪子活身生的剪四個爪子、遠距離拖行(包括陸地和水裡)，最終被火活火燒死，自始至終，只是哈氣、一聲都沒有叫，徐志輝在虐貓群裡親口說的，但是他不知道貓咪哈氣是戰鬥的姿勢、貓咪到死都沒屈服。」

注意：圖片或引起不適傷心和憤怒，請酌情觀看！！！



今次阮奇龍在官方職業足球賽事中公開展示反虐待動物標誌，被視為內地體育界極為罕見為動物權益發聲的舉動。

不少內地網民讚揚阮奇龍，並且對他聲援停止虐待動物表示感謝，稱「謝謝您為奶牛貓發聲」、「感謝發聲，不能忘記旺旺（指廣東揭陽旺旺案）奶牛小貓和這片土地無數被欺凌的生命。」

不少內地網民讚揚阮奇龍，並且對他聲援停止虐待動物表示感謝。

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