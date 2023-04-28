40萬粉絲美食博主虐待燒死貓咪　更拍片賺錢被拘留　網民要求嚴懲

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近日有內地網民發文爆料稱，擁有40萬粉絲的知名美食博主「傑克辣條」（本名徐某輝）「處刑式虐貓」。帖文和網傳的影片片段顯示，徐某輝對貓拔指甲、鐵籤穿刺、火燒、拖行踩踏，捆綁在樹上活活肢解，折磨超一小時。其還自稱曾長期大量捕捉流浪貓後殘忍虐殺，行徑引發內地網民批評，更登上微博熱搜第一。



該爆料帖文更稱，徐某輝拍攝虐貓影片並上傳至網絡販賣，徐某輝已於4月27日凌晨被送至安徽阜南縣城北派出所。阜南縣公安局處後證實，公安機關已對虐貓人士徐某輝予以治安拘留。



4月27日16時，阜南縣公安局發布通告稱，2023年4月26日23時53分，公安局城北派出所接獲一群眾報警稱，自己的貓被人偷走，並已找到盜貓人徐某輝，請求警方提供幫助。

城北派出所指出，3月15日徐某輝(男，29歲)在鹿城鎮一小樹林內對花貓實施虐待，並拍攝成短影片在群內分享。後經網際網絡傳播，受到網民和動物保護人士譴責，造成惡劣社會影響。根據《治安管理處罰法》有關規定，公安機關依法對徐某輝予以治安拘留。

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徐某輝在警方發布通報後在微博發布致歉信，他寫道，對於自己虐待貓並拍影片、嫁接網上虐殺貓的影片在QQ群裡分享的行為，感到非常的羞恥、懊悔和抱歉。該影片在網上傳播後，公安機關、網信部門已對我進行了嚴厲批評教育，並啟動了追責調查。

徐某輝表示，今後將引以為戒，遵守公德，健全人格，像珍惜自己的生命一樣珍惜動物的生命。不過他的說法不被網民所接受，除希望可以嚴懲他，也呼籲更大社群平台封殺他的帳號，亦有網民肉搜出他的手機號碼、地址揚言要替小貓報仇。此外，也有網民開始起底虐貓群裡的成員，要求警方嚴懲。

此外，亦有網民指出，徐某輝曾將幼貓放在榨汁機裡，更激發內地網民一波怒火。更有網民心疼說道，遭徐某輝虐死的貓咪是一隻特別有骨氣的奶牛貓，「經歷了三天飢餓、鐵簽子扎、刀割、摔打、電線繩子綁著扔樹葉、老虎鉗拔指甲、用剪子活身生的剪四個爪子、遠距離拖行(包括陸地和水裡)，最終被火活火燒死，自始至終，只是哈氣、一聲都沒有叫，徐志輝在虐貓群裡親口說的，但是他不知道貓咪哈氣是戰鬥的姿勢、貓咪到死都沒屈服。」

《九派新聞》報道，徐某輝的帳號在抖音擁有6萬粉絲，在「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）粉絲高達40萬。目前，徐某輝首頁已被B站標註「該帳戶存在爭議，請謹慎甄別」的提醒。

而徐某輝背後的經紀公司是上海誠謁文化傳媒有限公司，其工作人員表示，徐某輝、「傑克辣條」確實為旗下簽約博主，將積極與b站平台溝通此事，虐貓事件性質嚴重，若屬實，將會與其解約。

網民呼籲盡速通過《動保法》

據了解，內地現時並無《動物保護法》，且未有完善的法律規範此類虐待動物的行為。針對動物權益保障的法律，內地目前有《野生動物保護法》，但保護的僅是珍稀野生動物，貓狗不在此列。

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值得關注的是，2021年人大代表趙皖平和夏吾卓瑪的提案，他們皆建議將虐殺動物及相關行為明確納入《治安管理處罰法》的調整範圍，以司法修訂方式修改《治安管理處罰法》，打擊虐待動物的歪風。

趙皖平的提案中，他建議將「虐待殘害動物」、「製作散播虐待動物影像」列入《治安管理處罰法》之中，前者處10日以上15日以下拘留，併處1,000元人民幣罰款，情節較輕者處5日以上10日以下拘留，併處500元人民幣罰款；後者則面臨10日以上15日以下拘留和3,000元人民幣罰款。

徐某輝目前也是根據《治安管理處罰法》有關規定被警方拘留中。

網民點睇：

虐待動物的人，往往都是心地殘忍、不夠善良的人。

首先，虐貓的人不可饒恕，應該讓他自己也體會被虐的痛苦。以及還有虐貓群，這是我不能理解的。

反虐待動物法、動物保護法還有多久才能出台？

每年提立法反虐待動物，每年都提，可是沒有後續……到底還要縱容多少心理變態？

喜歡用虐殺動物親手製造血腥殘暴的畫面感來獲得快感的人格是極其危險的，很難不支援啊。這類人表面看不出來 內心的陰暗面已經吞噬了真善美，真的很恐怖。

